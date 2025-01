1/5 Elon Musk war bei der Amtseinführung von Präsident Trump sichtlich überdreht. Foto: Getty Images

Tesla-CEO Elon Musk (53) sorgt immer wieder für Gesprächsstoff. Jüngstes Beispiel ist sein Verhalten bei einer Rede in der Capitol One Arena zur Feier der Amsteinführung von Präsident Donald Trump. Musk sorgte mit einer umstrittenen Geste, die an einen Hitlergruss erinnert, für Schlagzeilen. Zweimal hält er seinen rechten Arm gestreckt, die Hand ist flach.

So reagiert das Internet

Die Aktion sorgt auch im Internet für viel Empörung. Auf der Plattform Tiktok ist zu sehen, wie Menschen ihren Teslas einen neuen Look verschaffen. Sticker mit der Aufschrift «I bought this before Elon went crazy», übersetzt: «Ich habe das gekauft, bevor Elon verrückt wurde» zieren seit neuem viele E-Autos auf den Strassen.

Wie «20 Minuten» berichtet, gab es am Sonntag auf den Tesla-Store in Zürich einen Farbanschlag. Wer dahintersteckt, ist unklar.

Wie siehst du die ganze Situation? Bist du schon Tesla-Fahrer und willst dein Auto jetzt am liebsten loswerden? Oder hast du dir lange überlegt, einen Tesla zuzulegen, machst es jetzt aber nicht? Wirst auch du deinen Tesla mit einem Sticker auffrischen oder fährst du weiterhin ohne Statement herum? Schreib uns deine Meinung und Gedanken gleich hier!

