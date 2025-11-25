So viel verdient die Blick-Community

Darum gehts
- Schweizer Medianlohn steigt auf 7024 Franken, reicht nicht für Inflationsausgleich
- Umfrage zeigt: Grösster Anteil verdient zwischen 6000 und 7999 Franken
- Über 50% der Umfrageteilnehmer verdienen mehr als 8000 Franken monatlich
Schweizerinnen und Schweizer kriegen etwas mehr Lohn auf die Hand. Das reicht aber nicht, um die Inflation vollständig auszugleichen. Dies geht aus der neuesten Lohnstrukturerhebung des Bundesamts für Statistik für das Jahr 2024 hervor. Demnach liegt der Medianlohn für Vollzeitstellen in der Schweiz neu bei 7024 Franken pro Monat — das sind 236 Franken mehr als 2022, ein Plus von rund 3,5 Prozent. Bei den am wenigsten Verdienenden – den untersten 10 Prozent – liegt der Lohn unter 4635 Franken, bei den Top 10 Prozent über 12’526 Franken. So weit die Statistik.
So viel verdient ihr
Wie sieht es in der Community aus? Über den Lohn wird in der Schweiz zwar bekanntlich nicht gern offen gesprochen. Anders sieht es aber bei anonymen Umfragen aus. Bei unserer nicht repräsentativen Umfrage haben rund 24'000 Leserinnen und Leser mitgemacht und angegeben, in welchem Lohnband sie sich bei einem Monats-Bruttoeinkommen und bei einem 100-Prozent-Pensum einreihen.
Aus dem Blick-Lohnvoting ergibt sich, dass der grösste Anteil der insgesamt 23'844 Umfrage-Teilnehmenden zwischen 6000 und 7999 Franken pro Monat verdient. Über die Hälfte der Userinnen und User verdient mehr. Immerhin noch 18 Prozent sogar über 13'500 Franken. Ein kleinerer Anteil – 22 Prozent – hat Ende Monat weniger als 6000 auf dem Konto. 10 Prozent der Community hat weniger als 4500 Franken – trotz einem 100-Prozent-Pensum.
Grob lässt sich ein Medianlohn von rund 9000 Franken im Monat daraus ableiten, wobei dieser Wert mit viel Vorsicht zu geniessen ist. Denn einerseits ist die Umfrage nicht repräsentativ und andererseits konnte der Lohn im Voting nur grob in einem Lohnband angegeben werden.
