SRF berichtet ausführlich über die Ski-WM 2025 – doch nicht alle Moderatoren kommen bei der Leserschaft gleich gut an. Während einige Experten gefeiert werden, sorgen andere für Kritik. Ein Blick auf die Reaktionen aus der Community.

Lesermeinungen zur SRF-Berichterstattung an der Ski-WM

Auf einen Blick SRF widmet Ski-WM 2025 über 60 Stunden Berichterstattung mit Expertenteam

Tina Weirather und Beat Feuz erhalten viel Lob für ihre Analysen

Ambra Moro Redaktorin Community

Das SRF widmet der Ski-WM 2025 mehr als 60 Stunden Berichterstattung. Im Expertenteam sind Tina Weirather, Beat Feuz, Lukas Studer und Paddy Kälin vertreten. Blick hat die Berichterstattung eingeordnet. Laut der Einschätzung vom Stv. Sportchef Daniel Leu sorgt besonders Weirather für Begeisterung – ihr unkomplizierter Dialekt macht sie sympathisch. Auch Feuz überzeugt, vor allem mit seinen inhaltlich starken Analysen.

Weniger überzeugend hingegen ist Lukas Studer: Während andere Experten mit Fachwissen oder Humor punkten, bleibt er eher etwas blass. Weder bringt er Witz in die Sendung, noch sorgt er für spannende Diskussionen – stattdessen wirkt sein Stil eher einschläfernd.

Das meint die Community

Die Analyse wird in der Blick-Kommentarspalte fleissig diskutiert. Viele Leserinnen und Leser stimmen der Einschätzung zu. So meint Leser Dany Schnyder: «Weirather und Feuz machen einen sehr guten Job.» Auch Sämu Stutz spricht sein Lob aus: «Bei Tina Weirather ist, was sie sagt, Gold wert. Eine wahre Freude, sie zu hören.» Leser Hedwig Würsch fügt hinzu: «Feuz sieht das Geschehen mit Profi-Augen, manchmal fast bevor es passiert. Auch seine Erklärungen und Ausführungen sind top!»

Moderator Lukas Studer kommt bei der Leserschaft hingegen weniger gut an. So schreibt Eric Lang: «Studer als Adabei zu beschreiben, passt fantastisch». Kritik gibt es auch gegenüber anderen im Expertenteam. Martel Müller findet den Dialekt von Weirather beispielsweise unverständlich. Und Hans Keller stört sich an Weirathers Fehleinschätzungen und ihrer oft wiederholten Phrase: «Das hätte ich nicht gedacht.» Bemängelt wird zudem die hochdeutsche Sprache und dass die Ski-Sportler gesiezt werden. Robin Schmid hat eine klare Meinung: «Ja zum Duzen und Ja zum Schweizerdeutsch!».

«Alle beim SRF sind Weltklasse!»

Nicht alle Leserinnen und Leser äussern Kritik. So schreibt Lionel Werren zum Beispiel: «Naja, so schlecht ist Studer auch wieder nicht.» Leserin Silvia Aeschlimann sieht dies ähnlich. «Ich finde Lukas Studer sehr sympathisch, es freut mich immer, wenn er kommentiert», schreibt sie.

Marcel Baumann lobt die allgemeine Performance des Expertenteams: «Das Team von SRF macht seine Arbeit an der WM sehr gut.» Samuel Frey stimmt zu: «Alle beim SRF sind Weltklasse!»

Auch User Beat Wermelinger äussert sich positiv – und wundert sich über die Kritik: «Einmal sind es die Sportler, einmal sind es die Reporter. Warum muss immer alles hinterfragt werden? Wem es nicht passt, kann ja den Ton abschalten oder umschalten.»