Aus der Wunschvorstellung vom eigenen Hund wird ein Albtraum. Die St. Gallerin Ramona Frischknecht (26) wollte einem geretteten Welpen ein neues Zuhause geben. Sie konnte nicht ahnen, dass die bosnische Hündin Nayla illegal importiert wurde. Jedoch entdeckte sie Unregelmässigkeiten auf dem Impfpass. Deswegen suchte sie einen Tierarzt auf.

Das Ergebnis: Die Angaben des ausländischen Vermittlers auf dem Impfpass waren gefälscht. Die Einfuhr des Hundes war, ohne Tollwutimpfung, illegal erfolgt. Für die Hundehalterin bedeutete das 600 Franken Zusatzkosten.

Der Fall entfachte innerhalb der Kommentarspalte eine gespaltene Diskussion. Sollten Hunde aus dem Ausland in die Schweiz importiert werden? Für die Mehrheit der Leserschaft ein klares Nein.

«Man muss aufhören, Tiere aus dem Ausland zu importieren»

Viele Leserinnen und Leser raten stark davon ab, Haustiere aus dem Ausland zu importieren. So schreibt Rolf Stäheli: «Kauft keine Haustiere im Ausland. Damit unterstützt man oft fragwürdige Zuchten, lange Transporte und unnötiges Tierleid.» Denise Marti schliesst sich an: «Man muss aufhören, Tiere aus dem Ausland zu importieren und somit die Massenvermehrung dort anzukurbeln.»

Romana Bieri schreibt klar: «Für mich gibt es nur einen Hund aus einer zertifizierten Zucht. Schweiz oder maximal aus Deutschland.» Auch Peter Lüthe bleibt hart: «Prinzipiell gehört der Import von Tieren verboten. Erst wenn die Tierheime leer sind, sollte es wieder möglich sein.»

Viele aus der Leserschaft fragen sich, warum man überhaupt Tiere aus dem Ausland importieren sollte. Markus Berner kommentiert: «Unsere Tierheime sind voll. Trotzdem werden weiterhin Hunde aus dem Ausland in die Schweiz gebracht. Hört endlich auf damit!» Auch Brigitte Zaccheo schreibt: «Es gibt auch hier Hunde, die Liebe brauchen!»

«Versucht doch mal, in der Schweiz ein Tier zu kriegen»

Doch nicht alle teilen diese Ansicht. Roger Ritschard schildert: «Hierzulande haben Tierheime harte Vorschriften und verlangen Unsummen für die Tiere. Da kommt ein Hund aus dem Ausland um einiges günstiger davon.» Auch Petra Keller übt Kritik: «Versucht doch mal, in der Schweiz ein Tier zu kriegen. Wenn ihr Anforderungen an euer Alter, Kontoauszug, Wohnsituation und Weiteres übersteht, herzlichen Glückwunsch!»

Daniela Wartmann verteidigt die Tierheime im Ausland ebenfalls: «Es gibt sehr tolle Organisationen, die topseriös arbeiten! Man muss sich halt etwas informieren und hellhörig sein.» Brigitte Schneider ergänzt: «Auch in der Schweiz gibt es bei der Vermittlung schwarze Schafe!»

Irena Bürge-Puderka merkt zudem an: «Viele Hunde in Schweizer Tierheimen sind auch aus dem Ausland.» Das hebt auch Gottfried Meier hervor: «Auch in unseren Tierheimen gibt es Hunde, die aus Nachbarländern stammen. Da besteht kaum ein Unterschied.»