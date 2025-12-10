«Mir kommt kein Künstlicher ins Haus – seit 50 Jahren nicht»

O Tannenbaum, o Tannenbaum! Sind deine Blätter echt oder aus Plastik? Wir haben unsere Community gefragt, welche Tanne sie zum Fest im Wohnzimmer stehen haben.

Darum gehts Diskussion über echte Tannenbäume versus Plastikbäume für Weihnachten

Echte Bäume laut Experten ökologisch vorteilhafter als künstliche Alternativen

47 Prozent bevorzugen echte Tannenbäume, 33 Prozent Plastikbäume laut Umfrage Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Alessandro Kälin Redaktor Community

Die Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum beginnt jedes Jahr aufs Neue. Dabei stellt sich für viele vor allem folgende Fragen: Gibt es für den Weihnachtsabend einen Christbaum aus Plastik oder einen aus dem Wald – oder soll ganz auf die Weihnachtstanne verzichtet werden?

Der Schweizer Tannenbaumproduzent Markus Oettli (37) meint, künstliche Bäume haben nicht mal ökologisch gesehen einen Stich gegen die echten.

Und was meint unsere Community dazu? Unsere nicht repräsentative Umfrage mit rund 1000 Teilnehmenden offenbart: Es holen sich nach wie vor 47 Prozent lieber eine echte Tanne ins Haus. 33 Prozent setzen mittlerweile auf einen Plastikbaum, während 20 Prozent gar keinen Baum aufstellen. Unsere Leserinnen und Leser berichten in den Kommentaren, wie ihre Wahl ausgefallen ist.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Ein Echter fühlt sich für mich weihnachtlicher an»

Thomas Ulrichsson gehört zur Mehrheit in der Community, die auf natürliche Bäume setzt. «Ich habe mir dieses Jahr eine Blautanne im Topf geholt und hoffe, dass ich nun viele Jahre daran Freude haben werde.» Ihm ist eine echte Tanne schlicht lieber. Er erklärt: «Ein Echter fühlt sich für mich weihnachtlicher und wärmer an. Alleine schon, wie sie riecht.»

«Ich gebe dem Tannenbaumproduzenten Markus Oettli recht», schreibt Micha Rogge. «1000 Mal lieber eine schön gewachsene Nordmanntanne als Plastikschrott aus China», findet er. Auch Ines Stolz hält fest: «Mir kommt kein Künstlicher ins Haus, seit 50 Jahren nicht. Eher gibts gar keinen.»

Roland Greter kann sich auch nicht mit der Alternative anfreunden: «Wie kann man nur Weihnachten geniessen, besinnlich sein, und um einen Plastikbaum herumsitzen?» Louis Bielmann hebt die Vorteile der wilden Tanne hervor: «Echte Tannenbäume nützen in der Wachstumsphase der Umwelt und sind ökologisch abbaubar!»

«Mein Plastikbaum fliesst in die Erbmasse ein»

Einer aus der Gruppe, die hingegen Kunstbäume bevorzugt, ist Pascal Brunner: «Ich steh voll und ganz zu meinem Kunstbaum. Ein Hoch auf den Plastikbaum!» Auch Marcel Klaus schwärmt von seiner Kunsttanne: «Mein Baum bleibt jahrelang, da brauche ich nicht jedes Jahr zum Markt gehen. Ab einem gewissen Alter riecht der Plastikbaum ein wenig, der hält aber auch für immer.»

Auch andere aus der Community sind überzeugt, dass sie ihren Plastikbaum noch viele Jahre nutzen werden. Peter Saladin schreibt: «Wir haben unseren Plastikbaum seit 27 Jahren. Im Ausverkauf 119 Franken und sieht täuschend echt aus. Ich denke, der hält locker noch mal so lang.» René Häusler hat auch langfristigere Pläne mit seiner künstlichen Tanne: «Ich habe meinen Kunststoffbaum schon seit 20 Jahren und wahrscheinlich noch für weitere 20. Der fliesst in die Erbmasse ein.»

Walter Pero meint: «Ein Plastikbaum ziert unser Wohnzimmer schon seit 30 Jahren.» Als Naturfreund habe er mit seinem wiederverwendbaren Baum ein ruhiges Gewissen.