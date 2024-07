Dieses Wochenende macht die Formel1 in Ungarn auf dem Hungaroring halt. Während das Rennen erst am Sonntag ansteht, kannst du hier bereits vorab dein Wissen zum GP testen und dich aufs Rennwochenende einstimmen. Die Lichter gehen aus, los geht’s!

Mit dem GP von Ungarn eröffnet die Formel1 die zweite Saisonhälfte. Wie bereits in früheren Jahren führt auch 2024 Max Verstappen die Rangliste mit grossem Vorsprung an und auch in der Konstrukteurswertung ist Red Bull einmal mehr das Mass aller Dinge. Auf dem Hungaroring bietet sich diesen Sonntag die Chance für die Konkurrenz, diese Lücke immerhin um einige Punkte zu schliessen. Vor allem Lewis Hamilton kann dabei auf eine erfolgreiche Vergangenheit bauen, doch auch Überflieger Lando Norris darf sich Chancen ausrechnen.