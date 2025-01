Der Verkehrskonzern Flix, bekannt für seine Flixbusse, betreibt auch eine Bahnsparte namens Flixtrain. Diese soll künftig ebenfalls Verbindungen in die Schweiz anbieten. Was meint die Community dazu?

Kurz vor Weihnachten präsentierte der Bundesrat die Grundzüge des EU-Abkommens, das unter anderem den Schienenverkehr betrifft. Neu ist, dass der Bahnverkehr für internationale Verbindungen teilweise geöffnet wird.

Bisher bietet die Deutsche Bahn ihre Strecke von Hamburg nach Zürich gemeinsam mit den SBB an. Künftig könnten auch ausländische Bahngesellschaften eigenständig in die Schweiz fahren. Flixtrain plant den Einstieg auf der Strecke Zürich–München, einem von zehn EU-geförderten Pilotprojekten. Ein Startdatum steht noch aus, Gespräche mit der EU-Kommission und dem Schweizer Bundesamt für Verkehr laufen.

Einwände der Leser gegen Flixtrain-Pläne

Die Ankündigung löst in der Kommentarspalte lebhafte Diskussionen aus. Leser Reto Reiser übt deutliche Kritik: «Wenn wir Bahnleistungen der Profitgier unterwerfen, werden wir Zustände wie mit der DB kennenlernen. Profitable Strecken werden Private anbieten, unrentable darf der Staatskonzern bedienen.» Gleichzeitig äussert er die Sorge, dass verschiedene Ticketsysteme entstehen könnten. «Ich habe es bisher geschätzt, dass man einfach ein Billett kaufen und jeden Zug nehmen kann», schreibt er.

Auch Leser Markus Manser sieht dies kritisch: «Wir bauen das Netz auf, stecken viel Geld rein, und dann kommt Flixtrain, fährt zu billigen Angeboten, und die SBB wird noch den Unterhalt machen? Wohin kommen wir mit unserer heutigen Regierung? Dies ist nicht akzeptabel. Wollt ihr die SBB auch noch an den Karren fahren? Informiert euch mal, wie es mit Zugverbindungen in Deutschland geht.»

User Thomas Phommachat ist sich ebenfalls sicher: «Das wäre der Untergang für das beste Bahnnetz der Welt neben Japan. Hoffe, niemand in der Regierung wird so etwas zulassen. Eigentlich müssten sich die umliegenden Länder dem Niveau der Schweiz anpassen und nicht wir ihnen mit solchen Schnapsideen.»

«Herzlich Willkommen, Flixtrain!»

Neben den vielen Kritikerinnen und Kritikern gibt es auch ein paar wenige Stimmen in der Leserschaft, die die Einführung von Flixtrain als unproblematisch ansehen. So findet Martin Real Gutiérrez: «Flixtrain wird sicherlich nicht der Untergang für das SBB-Netz sein. Der Zug würde wohl ausserhalb des Taktfahrplans verkehren, wo er die nationalen Züge kaum beeinträchtigt. Bei grösseren Verspätungen wird er wie die ICE in Basel an der Grenze gestoppt. Internationale Züge haben für die SBB Infrastruktur unterste Priorität. Auch wird Flixtrain kaum um die Anerkennung vom GA und Halbtax herumkommen.»

Leser Stefan Krummenacher begrüsst die Idee von Flixtrain. «Leider ist auch die SBB vom Service public sehr weit weg gerückt. Von dem her: Herzlich willkommen, Flixtrain. Mein GA muss ja auch auf ihren Zügen gültig sein, solange sie auf dem SBB-Netz fahren. Wie sagt man so schön: Konkurrenz belebt das Geschäft», kommentiert er. Und auch Leser Thomas Schneeberger findet: «Flixtrain ist top. Zwar wenig Komfort, dafür pünktlich und preiswert.»