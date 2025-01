Vier Teenager aus Luzern wurden mit 75 Franken gebüsst, weil sie kurzzeitig in der 1. Klasse eines überfüllten Zugs standen, um in die 2. Klasse zu wechseln. Wir haben die Community gefragt, wofür sie schon eine Busse erhalten haben.

«Ich erhielt eine Busse, weil das Ticket erst in einer Minute gültig war»

1/5 Mit einem Fahrausweis für die 2. Klasse ist ein Einstieg in die 1. Klasse tabu. (Archivbild) Foto: Keystone

Ütopya Kara Redaktorin Community

Die Jugendlichen aus Luzern wollten dem dichten Gedränge im Eingangsbereich der 2. Klasse entkommen und stiegen kurz in die 1. Klasse, bevor sie in die 2. Klasse wechselten. Was für sie eine praktische Lösung war, führte zu einer Busse von 75 Franken pro Person. Denn: Auch das kurze Betreten der 1. Klasse ohne entsprechendes Ticket ist verboten. Ähnliche Erfahrungen haben auch andere aus der Community gemacht. Hier sind einige ihrer Geschichten.

Alexandra: «Zu früh eingestiegen – 100 Franken Busse»

«Letztes Jahr an Weihnachten bin ich mit meinem Mann und meiner Tochter von Bremen nach Zürich geflogen. Bei der SBB-App hatte ich ein Ticket von Zürich Flughafen nach Lenzburg gekauft. Mein Mann hat das GA, meine Tochter fährt gratis mit. Am Bahnsteig stiegen wir direkt in die S-Bahn, da es schon fast 23 Uhr war, wir müde waren und meiner Tochter kalt war. Kurz vor Zürich HB kam die Kontrolle, und ich habe festgestellt, dass mein Ticket noch gar nicht gültig war, weil es erst für einen späteren Zug galt. Es gab kein Erbarmen: Ich musste 100 Franken Busse zahlen. Mir war bis zur Kontrolle nicht bewusst, dass ich etwas falsch gemacht hatte. Es war extrem ärgerlich.»

Roger: «Verfrühter Bus, teure Strafe»

«Wir wollten von Winterthur, Haltestelle Gewerbeschule, nach Kollbrunn fahren und in Winterthur-Seen umsteigen. Meine Frau löste ein Ticket, ich verwendete Easyride. Nach dem Einsteigen kam die Kontrolle. Das Ticket meiner Frau war erst eine Minute später gültig, weil der Bus zu früh war. Sie musste 100 Franken Busse zahlen, obwohl sie keinen Vorteil hatte. Die SBB haben die Strafe später auf 60 Franken reduziert, aber für uns ist es bis heute nicht nachvollziehbar.»

Zinali: «Kein Ticket wegen App-Fehler – trotzdem Busse»

«Ich wollte über die SBB-App ein Ticket kaufen, aber es kam ständig eine Fehlermeldung. Als der Zug kam, bin ich direkt zu den Zugbegleitern gegangen und habe sie gebeten, mir ein Ticket (mit Aufpreis) zu verkaufen. Stattdessen haben sie mir eine Busse von 75 Franken gegeben, weil ich kein Ticket hatte. Nach vielen Beschwerden wurde die Busse storniert, weil sie gesehen haben, dass ich regelmässig Tickets kaufe. Die Frage, ob ich mich in einem solchen Fall wieder an das Zugpersonal wenden kann, ohne gebüsst zu werden, wurde nie beantwortet.»

Flurin: «Easyride-Fehler kostet 100 Franken»

«Ich habe in der SBB-App Easyride aktiviert, aber wegen eines Fehlers wurde es bei der Kontrolle nicht angezeigt. Ich musste 100 Franken Busse zahlen – für einen Fehler in der App.»