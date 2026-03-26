Ein Wiedersehen nach 15 Jahren bringt Verena K. (66) ins Grübeln: Soll sie den Kontakt zu ihrer früheren Liebe, einem deutlich jüngeren, mittlerweile verheirateten Familienvater, abbrechen? Unsere Leser haben klare Antworten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Eine 66-Jährige trifft ihren jüngeren Ex-Liebhaber nach 15 Jahren wieder

Er ist liiert, zeigt jedoch Gefühle

Umfrage: 39 Prozent für Kontaktabbruch, 31 Prozent für offenes Gespräch War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Liebe kennt kein Alter – stimmt das wirklich? Genau diese Frage beschäftigt Leserin Verena K.*. Vor mehr als 15 Jahren erlebte sie eine intensive Verbindung zu einem 17 Jahre jüngeren Mann. Damals wusste sie bereits, dass die Beziehung keine Zukunft haben würde. Ein Schicksalsschlag in der Familie beanspruchte plötzlich ihre ganze Aufmerksamkeit, und so verloren sie sich aus den Augen.

Nach all den Jahren treffen sie sich nun zufällig wieder und die alten Gefühle sind sofort wieder da. Der Mann ist inzwischen glücklich liiert und hat eine Tochter, auch Verena ist in ihrem Leben angekommen. Trotzdem stimmt sie die Begegnung nachdenklich. Seit dem Treffen schickt er ihr Herz-Emojis und zeigt deutlich seine Gefühle. «Er hat noch all meine Briefe und würde die Zeit gerne zurückdrehen», erzählt die 66-Jährige. Sie möchte nichts kaputtmachen und kann sich höchstens noch eine Freundschaft vorstellen. Verena K. zweifelt, ob das gut gehen kann, und fragt die Community: «Wie würdet ihr handeln, wenn ihr in meiner Situation wärt?»

Umfrage zeigt gespaltene Meinungen

In einer Blick-Umfrage haben die Leserinnen und Leser darüber abgestimmt, wie Verena K. mit der Begegnung ihres deutlich jüngeren früheren Liebesinteresses umgehen sollte. Die Mehrheit sprach sich für einen Kontaktabbruch (39 Prozent) oder ein offenes Gespräch (31 Prozent) aus, um entweder endgültig loszulassen oder Klarheit zu schaffen. 18 Prozent raten, auf ihr Herz zu hören, während 13 Prozent zunächst abwarten würden.

Zusätzlich haben uns zahlreiche persönliche Ratschläge aus der Leserschaft erreicht. Die Meinungen fallen dabei unterschiedlich aus, doch viele sind sich in einem Punkt einig: Vorsicht ist geboten. Für Leserin Monica ist klar: «Freundschaft ist unrealistisch und führt zu Komplikationen. Das ist leider immer so, wenn Gefühle im Spiel sind. Kontakt abbrechen wäre die Lösung, wenn man nichts zerstören möchte.»

Ähnlich sieht es Leser Benno Zimmerli, der den Fokus auf die bestehende Beziehung legt: «Der Altersunterschied ist nicht das Problem. Dass er eine Familie hat, aber schon. Lass die Finger davon. Ich weiss, ist nicht leicht. Jeder verdient es, ehrlich geliebt zu werden. Alles Gute, Verena K.»

Im Gegensatz dazu betont eine anonyme Leserin, dass der Altersunterschied durchaus ein Hindernis sein kann: «Er lebt in einer Beziehung und ist Vater einer Tochter, die sicher auch nicht will, dass ihr Vater geht. Der Altersunterschied ist gross, die Perspektiven für eine langfristige Beziehung gering. Ist es nicht weiser, mit schönen Erinnerungen zu leben, anstatt jetzt Bestehendes zu zerstören? Wozu riskieren, sich und andere unglücklich zu machen?»

Kontaktabbruch oder offenes Gespräch?

Viele Leserinnen und Leser sind sich einig: Ein offenes Gespräch sei wichtig. So schreibt Leserin Theres Schweizer: «Ein ehrliches Gespräch ist immer das Beste! In eine bestehende Beziehung einbrechen immer das Dümmste! Es kann kein Glück aus dem Unglück entstehen.»

Auch Lucy Arnet hat eine klare Meinung: «Es löst bestimmt schöne Gefühle und Erinnerungen aus. Der Mann hat aber eine Familie. Für die Frau bedeutet das oft emotionales Chaos und Schmerz. Darüber reden, Klarheit schaffen – sonst Kontaktabbruch.»

Leserin Sarah Keller betont: «Der unsichtbare Kitt zwischen den beiden ist offenbar immer noch sehr stark. Gefühle lassen sich weder erzwingen noch verbieten. Es wird ihm wohl leider jetzt nicht erspart bleiben, in sich zu gehen und ehrlich herauszufinden, wie glücklich liiert er ist. Solch tiefe Gefühle mit dem Verstand unterdrücken zu wollen, wird jedenfalls für niemanden zu einer befriedigenden Lösung führen.» Kritisch sähe sie eine heimliche Daueraffäre mit ihm. Die Folgen eines Daseins als Schattenfrau wären absehbar. «Die Verletzungen könnten zerstörerisch sein. So oder so stehen die Beteiligten wohl jetzt an einer Kreuzung, die sie zu einer Entscheidung auffordert.»

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