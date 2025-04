Einbürgerungsfall sorgt für Aufsehen «Mit solchen willkürlichen Kriterien werden die Leute schikaniert»

Die Gemeinde Unteriberg SZ verweigert einem niederländischen Paar die Einbürgerung – trotz 20 Jahren in der Schweiz. Der Grund: Sie konnten zu wenige Freunde und Bekannte in der Gemeinde nennen. Diese Entscheidung sorgt in der Leserschaft für hitzige Diskussionen.

