Wie viel zahlst du bei dir für einen Café crème?

Die tägliche Tasse Kaffee wird immer teurer. In den letzten zehn Jahren ist der Durchnittspreis pro Tasse um 45 Rappen gestiegen. In der Deutschschweiz bezahlen Herr und Frau Schweizer für ihre Lieblingskaffeezubereitung Café crème mittlerweile im Schnitt 4.65 Franken. Diese Daten hat der Branchenverband Cafetiersuisse durch eine Kaffeepreisumfrage ermittelt.
Da nimmt es uns natürlich wunder, wie es bei dir aussieht! Wie viel zahlst du für deinen Café crème? Schick uns hier dein Kaffee-Bild, im Idealfall mit Quittung!
