DE
FR
Abonnieren

Du bist gefragt!
Wie viel zahlst du bei dir für einen Café crème?

Kaffee ist eine kostbare Bohne – nicht zuletzt bemerkst du das, wenn du für deinen Café crème tiefer in die Tasche greifen musst. Wir wollen von dir wissen: Wie viel zahlst du für deine tägliche Tasse Kaffee? Melde dich und zeig es uns!
Publiziert: vor 31 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Eva_Kunz_Senior Community Editorin_Ringier_3-Bearbeitet.jpg
Eva KunzSenior Community Editorin

Die tägliche Tasse Kaffee wird immer teurer. In den letzten zehn Jahren ist der Durchnittspreis pro Tasse um 45 Rappen gestiegen. In der Deutschschweiz bezahlen Herr und Frau Schweizer für ihre Lieblingskaffeezubereitung Café crème mittlerweile im Schnitt 4.65 Franken. Diese Daten hat der Branchenverband Cafetiersuisse durch eine Kaffeepreisumfrage ermittelt.

Da nimmt es uns natürlich wunder, wie es bei dir aussieht! Wie viel zahlst du für deinen Café crème? Schick uns hier dein Kaffee-Bild, im Idealfall mit Quittung!

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen