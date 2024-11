Paukenschlag in Deutschland: Kanzler Olaf Scholz entlässt Finanzminister Christian Lindner nach einem heftigen Streit. Der Knall sorgt auch in der Blick-Leserschaft für viel Gesprächsstoff.

Ampel-Aus in Deutschland –so reagiert die Leserschaft

1/4 Die Regierung in Deutschland ist zerstritten. Zentral könnte ein Treffen der Koalitionsspitzen am Mittwochabend sein. Foto: IMAGO

Emilie Jörgensen Senior Community Editorin

Knall in Deutschland: Nach einem dramatischen Treffen der Koalitionsspitzen entlässt Kanzler Olaf Scholz (66, SPD) Finanzminister Christian Lindner (45, FDP). Der Grund ist ein erbitterter Streit um die Wirtschafts- und Haushaltspolitik. Deswegen soll es bereits im März zu Neuwahlen kommen.

Es gebe keine Vertrauensbasis mehr für eine weitere Zusammenarbeit – so rechnet Scholz mit Lindner ab. Er handle verantwortungslos, verfolge egoistische Ziele und habe nur die FDP-Klientel im Blick.

Das meint die Community

Der Knall sorgt auch über die Grenzen hinaus für viel Gesprächsstoff. So auch in der Blick-Kommentarspalte. «Einmal mehr hat die SPD mit Kanzler Scholz die falsche Entscheidung getroffen», kommentiert Leser Arnold Sommerhalder. «Die Grünen hätten aus der Regierung gehört, mit den wirtschaftsfeindlichen Gesetzen und unermesslichen Schulden. Der Wähler wird die Antwort geben und früher oder später die AfD einbinden», doppelt er nach.

Dem kann Hristo Manevski nur zustimmen. «Lindner war der Einzige, der noch eine Ahnung von Wirtschaft hat in dieser Regierung. Aber die Zusammensetzung dieser Regierung war von Anfang an zum Scheitern verurteilt», kommentiert der Leser. «Lindner hat das gemacht, was er machen muss», findet Urs Harlacher auch und setzt gleich fort: «Lindner war für den Haushalt zuständig und das hat er sehr gut gemacht.»

Und auch Rolf Burkolter sieht schwarz für das Nachbarland: «Deutschland schafft sich selber ab.»

«Die FDP hat sich noch nie für den kleinen Bürger starkgemacht»

Doch nicht alle sehen den Schritt von Scholz als Fehler an. Leser Chris Schefer sagt von sich selber, dass er kein Scholz-Fan ist, muss ihm aber bei diesem Schritt recht geben. «Lindner ist und war schon immer ein Schnösel. Er hat schlicht nicht das Können und das Format, einer Regierung anzuhören», kommentiert er.

Lindner ist nicht tragbar? Das findet auch Franz Weber. «Die FDP hat sich noch nie für den kleinen Bürger starkgemacht. Für Lindner ist es nur wichtig, den gehobenen Mittelstand und die Reichen zu unterstützen. Rentner und Arbeiter bleiben bei der FDP auf der Strecke», meint er.