Am Freitagmorgen war in vielen Quartieren Roms ein Dröhnen zu hören. Hintergrund war ein Unfall an einer Tankstelle in der Via dei Giordiani im Quartier Prenestino. Nach ersten Angaben der Feuerwehr ereignete sich der Unfall um kurz nach 8 Uhr morgens. Es gab einen lauten Knall.

Auslöser war eine Pumpe, die sich von einem Tankwagen gelöst hatte, der das Verteilungssystem speiste, schrieb die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Die Zeitung «La Repubblica» meldete drei Verletzte. Eine dicke Rauchsäule stieg auf, die von weiten Teilen der Stadt aus sichtbar war. Die Explosion beschädigte mehrere umliegende Gebäude, das anschliessende Feuer erreichte auch ein Lagerhaus.

«Ich bin erschrocken aufgewacht und habe eine sehr laute Explosion gehört, es klang wie eine Bombe», zitierte «La Repubblica» einen Anwohner in Prenestino. «Alle Fenster zitterten, ich dachte, es wäre ein Erdbeben», so ein weiterer Anwohner.

