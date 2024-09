Grösserer Polizeieinsatz in München: Ein Mann näherte sich mit einer Schusswaffe dem NS-Dokumentationszentrum. Die Polizei stoppte ihn mit Schüssen.

Schüsse in München – «Lauft! Lauft!»

In München meldet die Polizei am Donnerstagmorgen einen grösseren Einsatz im Bereich der Briennerstrasse. Es sind zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort, wie die Polizei weiter mitteilt. In einem Video, das auf X kursiert, sind etliche Schüsse zu hören. Die Münchner Polizei teilt auf X mit, dass eine Person gesehen worden sei, «die augenscheinlich eine Schusswaffe trug».

Ein Video aus den sozialen Medien zeigt, wie mehrere Polizisten den mutmasslichen Täter einkreisen und dann auf ihn schiessen. Die Echtheit des Videos ist nicht verifiziert.

Wie die Polizei schreibt, ist der Einsatzraum grossräumig abgesperrt. Weiter bestätigt die Polizei, dass es zu «Schussabgaben durch polizeiliche Einsatzkräfte» auf eine verdächtige Person gekommen sei, die Person wurde hierbei getroffen und verletzt. Die Person hatte zuvor auf die Polizisten geschossen. Das israelische Aussenministerium teilte gegenüber «Ynet» und der Deutschen Presse-Agentur mit, dass keiner der Konsulatsmitarbeiter verletzt wurde.

Gemäss «Bild»-Informationen soll der Verdächtige auf Standposten der Polizei vor dem Gebäude geschossen haben. Diese sollen das Feuer erwidert haben. Zu der niedergeschossenen verdächtigen Person gibt es noch keine Details, etwa zu ihrem Geschlecht oder den Gesundheitszustand. Zu weiteren Verletzten gibt es laut Polizei keine Hinweise.

Anwohner hörte Rufe und Schüsse

Wie die «Süddeutsche Zeitung» schreibt, fielen die Schüsse vor dem NS-Dokumentationszentrum und in der Nähe des israelischen Generalkonsulats in der Münchner Innenstadt. Ein Anwohner sprach gegenüber der «Süddeutschen Zeitung» ebenfalls von Schüssen und Polizeisirenen. Viele Beamte seien vor Ort. Der Mann hörte «Lauft! Lauft!»-Rufe.

Benedikt Franke, stellvertretender Vorsitzender und CEO der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), sagte gegenüber «Bild»: «Um genau 9.10 Uhr knallte es plötzlich laut. Mindestens ein Dutzend Schüsse waren zu hören.» Das Büro, das sich genau neben dem NS-Dokumentationszentrum befindet, sei aktuell von der Polizei abgeriegelt.

Keine Hinweise auf weitere Verdächtige

«Aktuell gibt es keine Hinweise auf weitere verdächtige Personen, die im Zusammenhang mit dem Einsatz stehen», schreibt die Polizei auf X.

Mit dem 5. September fällt der Vorfall auf den Jahrestag des Olympia-Attentats. Im Jahr 1972 nahmen palästinensische Terroristen elf israelische Athleten als Geiseln und ermordeten sie.

+++ Update folgt +++