Jean Scarcella hat den Verzicht auf das Amt als Abt der Abtei Saint-Maurice erklärt. Der Papst nahm den Rücktritt an. Die Abtei sieht sich mit Missbrauchsvorwürfen konfrontiert.

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstag hat Erzbischof Jean Scarcella seinem Abteirat seinen Wunsch mitgeteilt, auf das Amt des Abtes von Saint-Maurice zu verzichten. Am Ende dieses Treffens überreichte er Papst Leo XIV. sein Schreiben über den Verzicht. Der Papst hat das Rücktrittsgesuch Scarcellas angenommen. Das schreibt die Abtei in einer Pressemitteilung. Ende September soll ein neuer Abt gewählt werden.

Scarcella war 2015 zu Abt gewählt worden. Das älteste Kloster der Schweiz sah sich schon länger mit Missbrauchsvorwürfen konfrontiert. Nun brachte ein in der vergangenen Woche vorgelegter Bericht wies auf einen «mangelhaften» Umgang mit sexuellem Missbrauch in der Institution hin.

