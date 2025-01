Gerhard Pfister hat seinen Verzicht auf den Bundesratsposten erklärt. Foto: Keystone

Auf einen Blick Gerhard Pfister will kein Bundesrat werden

Pfister glaubt, dass das Amt nicht zu ihm passt

Marian Nadler Redaktor News

«Ich habe beschlossen, dass ich nicht kandidiere.» Diese Worte kommen überraschend. Gerhard Pfister (62) will kein Bundesrat werden, wie er im Interview mit dem «Tagesanzeiger» verrät. Pfister hatte Anfang Jahr seinen Rücktritt als Parteipräsident erklärt.

«Wer mich etwas näher kennt, weiss, dass ich kein glücklicher Bundesrat wäre», begründer der scheidende Mitte-Präsident den Verzicht auf das Amt. «Ich habe mich natürlich gefragt, ob ich das könnte. Und bei aller Bescheidenheit: Ich würde mir das Amt zutrauen. Ich habe mich aber auch gefragt, ob das Amt zu mir passt. Und da bin ich zum Schluss gekommen: nein», ergänzt er.

Wer folgt auf Amherd?

Als Bundesrat würde ihm die persönliche Freiheit fehlen, schiebt er nach. «Ich könnte mich für eine Bundesratskandidatur beim besten Willen nicht verbiegen. Das wäre nicht glaubwürdig.»

Seinen Parteikollegen, den Bündner Nationalrat Martin Candinas (44), hält Pfister «selbstverständlich» für einen guten Bundesrat. Die Fraktion solle frei und sorgfältig entscheiden. Ein weiterer Name, der gehandelt wird, ist der von Mitte-Fraktionschef Philipp Matthias Bregy (46). Auch dem St. Galler Ständerat Benedikt Würth (56) werden Ambitionen nachgesagt.

Über das weitere Vorgehen für die Nachfolge der Mitte-Bundesrätin Viola Amherd (62) will die Partei am Montag entscheiden. Das Parteipräsidium der Mitte Schweiz wird sich an diesem Tag zusammen mit dem Fraktionsvorstand zu einer gemeinsamen ausserordentlichen Sitzung treffen.