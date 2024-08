Marian Nadler Redaktor News

Am Mittwoch, gegen 14.15 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung zu einem Bergunfall am Giglistock in der Gemeinde Innertkirchen ein. Zwei Männer waren im Bereich des Giglistock beim Susten am Strahlern, als einer der beiden aus noch zu klärenden Gründen über 100 Meter abstürzte.

Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Verunglückten feststellen. Es handelt sich um einen Schweizer (†64) aus dem Kanton Bern. Der unverletzte Mann wurde mit einem Helikopter ausgeflogen. Das schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Pressemitteilung.

Im Einsatz standen neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern auch das Care Team Kanton Bern, ein Helikopter der Rega sowie Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland wurden Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Umstände aufgenommen.