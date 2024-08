Die Berner Kantonsregierung rechnet 2025 mit einem Überschuss von 246 Millionen Franken. Das gab Finanzdirektorin Astrid Bärtschi (Mitte) am Donnerstag bei der Präsentation des 13-Milliarden-Budgets bekannt.

Kanton Bern budgetiert Überschuss und will Steuern senken

Die Berner Finanzdirektorin Astrid Bärtschi. Der Kanton will seine Steuerstrategie schrittweise umsetzen. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Seine Steuerstrategie will der Kanton Bern schrittweise umsetzen. Bei der Steuerbelastung für natürliche und juristische Personen will er sich in Richtung Mittelfeld der Kantone bewegen.

Bereits per Anfang 2024 hatte der Kanton die Steuern für juristische Personen gesenkt. Im Budget 2025 plant er nun, auch die Steuern für natürlichen Personen zu senken.

In den Jahren 2026 bis 2028 will der Kanton Schulden abbauen.

Der bernische Finanzhaushalt befinde sich trotz geplanter Steuersenkungen und rekordhoher Investitionen im Gleichgewicht, hiess es weiter.