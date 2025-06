Xiaomi lanciert SUV mit 690 PS Mehr als ein Smartphone auf Rädern

Mit dem Sportwagen SU7 feierte Xiaomi einen grossen Erfolg. Nun folgt mit dem YU7 das zweite Auto des chinesischen Handyherstellers, der Tesla und Co. Konkurrenz machen will. Was wir über die neue Konkurrenz aus China wissen.

Publiziert: 15:54 Uhr | Aktualisiert: 15:56 Uhr