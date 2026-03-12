Mazda bringt die dritte Generation des CX-5 auf den Markt. Der Bestseller punktet nun mit mehr Platz, moderner Technik und attraktiven Preisen. Blick nahm den SUV auf einer ersten Fahrt genauer unter die Lupe.

Seit 2012 ist jeder vierte verkaufte Mazda in der Schweiz ein CX-5

Seit der Lancierung 2012 hat der CX-5 das Segment der Mittelklasse-SUVs bei Mazda auf den Kopf gestellt. Über fünf Millionen Exemplare verkauften die Japaner von den ersten beiden CX-5-Generationen weltweit. Und auch in der Schweiz wurde der SUV schnell zum Bestseller – jeder vierte seit 2012 verkaufte Mazda ist ein CX-5. Jetzt kommt die dritte Generation, und soll die Erfolge weiterführen. Denn Matthias Walker, Managing Director bei Mazda Schweiz, will 2026 mit seiner Marke weiter wachsen: «Wir möchten heuer einen Marktanteil von 1,5 Prozent erreichen – also unsere Verkäufe um 23 Prozent steigern», erklärt der ambitionierte Walker. Der CX-5 sei dazu neben der E-Limousine 6e und dem E-SUV CX-6e fundamental wichtig. Blick konnte den neuen CX-5 bereits fahren und präsentiert fünf Besonderheiten der neuen Generation.

1 Grosszügige Platzverhältnisse

Optisch schärft Mazda nur wenig nach. Dafür wächst der neue CX-5 um 11,5 Zentimeter in der Länge auf 4,69 Meter. Mehr Länge und der ebenfalls mehr Radstand (+ 11,5 cm) schaffen mehr Platz im Fond. Selbst grossgewachsene Personen können jetzt hinten angenehm viel Beinfreiheit geniessen. Und auch der Kofferraum ist auf 583 Liter (bei umgeklappten Rücksitzen gar 2019 Liter) gewachsen.

Mazda CX-5 AWD im Schnellcheck Antrieb: 2,5-Liter-R4-Saugbenziner, 141 PS (104 kW)@4500–5000/min, 238 Nm@3500–3750/min, 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, 4x4

Fahrleistungen: 0 bis 100 km/h in 10,9 s, Spitze 185 km/h

Masse: L/B/H 4,69/1,86/1,70 m, Leergewicht 1711 kg, Anhängelast gebremst 12 % 2000 kg, ungebremst 750 kg, Kofferraum 583–2019 l

Umwelt: Verbrauch Werk 7,5 l/100 km, 169 g/km CO₂-Ausstoss lokal, Energieeffizienz G (F bei FWD)

Den Innenraum dominiert in der von uns gefahrenen ab 46'500 Franken teuren Top-Version Homura viel Leder. Dennoch gibts selbst in der Top-Variante noch einigen Kunststoff und auch die Verarbeitung der Materialien schien uns in den Vorgängermodellen schon hochwertiger.

2 Neues Infotainment

Obwohl Mazda bei der Bedienung des neuen Mittelklasse-SUVs auch auf physische Knöpfe am Lenkrad setzt, ist die Bedienung des neuen 15,6 Zoll (wahlweise 12,9 Zoll) grossen Infotainmentbildschirms nicht besonders intuitiv. Die Schaltflächen, etwa für die Sitzheizung oder -belüftung, sind sehr klein und wir haben Mühe, sie beim ersten Versuch zu treffen. Da vermissen wir schon Mazdas früheren Drehdrückknopf in der Mittelkonsole. Immerhin: die integrierte Sprachsteuerung (Google Assistant) hilft oft über die fummelige Touch-Bedienung hinweg.

3 Neues Bremssystem

Zur Wahl steht aktuell nur der 141 PS (104 kW) starke 2,5-Liter-Vierzylinder-Benziner, der von einem 24-Volt-Mildhybridsystem ergänzt wird. Bei unserer ersten Probefahrt rund um Barcelona kann vor allem das souveräne Fahrwerk überzeugen. Es dämpft komfortabel und knickt in Kurven trotzdem nicht stark ein. Zudem dringen härtere Stösse kaum in den Innenraum. Die leichtgängige, aber etwas gar indirekte Lenkung fügt sich prima ins entspannte Gesamtbild ein. Neu bietet Mazda eine Brake-by-Wire-Bremsanlage, die Bremsbefehle statt mechanisch elektronisch überträgt, was eine tolle Abstimmung zwischen Rekuperation und der mechanischen Bremse ermöglicht.

4 Klassische Motorisierung

Beim Antrieb bleibt sich Mazda treu und setzt weiterhin auf den klassischen Sauger-Benziner. Im entspannten Alltagsbetrieb glänzt dieser mit seiner angenehmen Art und flotten Gangwechseln. Doch bei höheren Drehzahlen, etwa auf dem Autobahn-Beschleunigungstreifen, klingt der Vierzylinder sehr angestrengt. Und sehr temperamentvoll ist er auch nicht. Trotz etwas mehr Drehmoment (238 Nm) als im Vorgänger, dauert der Sprint auf Tempo 100 knapp über 10 Sekunden. Obwohl Mazda von hoher Effizienz spricht, scheint uns der WLTP-Normverbrauch von 7,1 l/100 km (beim 4x4: 7,5 l) für ein modernes Auto und in Anbetracht der nicht überbordenden Leistung eher hoch.

5 Attraktive Preise

Mit einem Einstiegspreis von 37'800 Franken unterbietet der neue Mazda CX-5 vergleichbare Konkurrenten wie den Opel Grandland (ab 39'270 Fr.) oder den VW Tiguan (ab 39'300 Fr., aber mit weniger Leistung). So gesehen erhält man bei der dritten CX-5-Generation viel Auto fürs Geld. Und der Aufpreis für die Allradoption (gibts allerdings für die Einstiegsversion nicht) beträgt nur 1900 Franken – auch das ist ein faires Angebot.