Der Genesis G80 bietet Luxus und Leistung zum halben Preis deutscher Premium-Stromer. Nobles Interieur, komfortable Sitze, ein feines Fahrwerk und souveräne Leistung machen die südkoreanische Elektrolimousine zur spannenden Alternative.

Darum gehts Die südkoreanische E-Limousine Genesis G80 bietet viel Luxus und Komfort

Einzig punkto Reichweite und Ladegeschwindigkeit bleiben Wünsche offen

Der Einstiegspreis von 103'550 Franken ist im Vergleich zur Konkurrenz verhältnismässig günstig

Juan Thomas Redaktor Auto & Mobilität

Der Luxus und Komfort von Premium-Limousinen hat meist seinen Preis. Oft sind nur noch echte Supersportwagen noch teurer. Doch mit dem G80 beweist die südkoreanische Hyundai-Nobeltochter Genesis, dass es auch anders geht. Natürlich ist der Einstiegspreis von 91'000 Franken hoch. Doch in Relation zu den fast doppelt so teuren Tarifen vergleichbarer deutscher Konkurrenzmodelle wirkt die überarbeitete Oberklasse-Limousine schon fast wie ein Premium-Schnäppchen – und wird so zur interessanten Alternative.

Vor der Fahrt

Bevor wir mit dem G80 auf die Strasse fahren, inspizieren wir den Innenraum. Wir setzen uns auf vielfach verstellbare, bequeme Ledersitze, die heiz- und belüftbar sind – und auch eine Massagefunktion bieten. Die Verarbeitung des gesamten Innenraums inklusive der Materialien wirkt hochwertig. Komplett und steril weiss, wie in unserem Testwagen, würden wir ihn für uns privat allerdings kaum konfigurieren – doch das ist Geschmackssache. Details wie Holzleisten in der Mittelkonsole oder das Gangwahl-Drehrad aus Glas, runden den exklusiven Auftritt ab.

Direkt im Blickfeld hat man als Fahrer ein 14,5 Zoll grosses Kombiinstrument, daneben ein ebenso grosser per Touch und Drehregler bedienbarer Infotainment-Bildschirm. An Platz mangelt es für Insassen vorne und vor allem auch hinten nicht. Das überrascht bei der stattlichen Länge von 5,13 Meter und einem Radstand von 3,10 Meter kaum. Die grossen und schweren Türen öffnen sich dank hydraulischer Unterstützung federleicht und schliessen sich auch per Knopfdruck wieder so. Klappt man im Fond die mittlere Armlehne herunter, findet man ein Bedienelement, mit dem sich unter anderem Radiosender und Musiktitel steuern lassen.

Auf der Strasse

Schon nach den ersten gefahrenen Metern fällt auf, wie geschmeidig das Fahrwerk Unebenheiten ausgleicht – und zwar tempounabhängig. Auch die Geräuschkulisse bleibt konstant niedrig. Selbst auf der Autobahn sind dank der robusten Karosserie und Doppelverglasung kaum Fahr- oder Windgeräusche wahrnehmbar. Kurvenreiche Strecken sind trotz fast 2,4 Tonnen Gewicht angenehm zu fahren. Mit 370 PS (272 kW) und einem Drehmoment von 700 Nm bietet der G80 zudem ausreichend Leistung, auch für deutsche Autobahnen. Lediglich ein höherer Energieverbrauch ist dabei in Kauf zu nehmen.

Genesis G80 Electrified AWD im Schnellcheck Antrieb: Elektromotor, 370 PS (272 kW), 700 Nm, 1-Stufen-Reduktionsgetriebe, Allradantrieb.

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 5,1 s, Spitze 225 km/h, Batterie 94,5 kWh (netto), max. Ladeleistung AC/DC 11/187 kW, Reichweite WLTP/Test 570/485 km.

Masse: L/B/H 5,13/1,92/1,48 m, Gewicht 2410 kg, Laderaum 354 l.

Umwelt: Verbrauch WLTP/Test 18,1/23,4 kWh/100 km = 0/0 g/km CO₂, Energie A.

Während unseres Tests legten wir über 1500 Kilometer zurück, öfters auf der Strecke zwischen Zürich und Frankfurt am Main. Auf der über 400 Kilometer langen Strecke, vorwiegend auf der Autobahn allerdings häufig mit Stau, verbrauchten wir lediglich 20,1 kWh – und kamen so ohne Zwischenladen ans Ziel. Aber auch im Stadtverkehr gefällt die grosse E-Limousine mit einem Verbrauch von etwa 18 kWh – trotz winterlichen Temperaturen. Das kann sich sehen lassen.

Das war gut

Der Genesis G80 bietet viel Komfort, sowohl im Innenraum als auch während der Fahrt – und zwar für Fahrer und Passagiere. Das Fahrwerk überzeugt ebenso wie die souveräne Leistungsentfaltung. Angesichts des hohen Gewichts waren wir zu Beginn skeptisch, ob 370 PS ausreichend souverän für die Nobellimousine sind. Doch diese Zweifel erwiesen sich als unbegründet. Der vollelektrische G80 eignet sich hervorragend als bequeme und sehr ruhige Reiselimousine für lange Strecken – auch mit Autobahntempo.

Das war schlecht

Das Tempo am Schnelllader kann uns nicht vollends überzeugen. Ladeleistungen von über 190 kW sind nicht möglich, da trotz Facelift weiterhin 500-Volt-Technologie verbaut ist. Zudem fiel es dem G80 schwer, den maximalen Ladepeak von rund 187 kW über längere Zeit zu halten. Enttäuschend zudem die Kofferraumgrösse mit lediglich 354 Litern Stauraum. Und die Darstellung der Instrumenten- und Infotainment-Anzeigen finden wir etwas angestaubt. Da hätten wir von einem Fahrzeug aus Südkorea mehr grafische Raffinesse erwartet.

Das bleibt

Der Genesis G80 wartet nach seiner Modellauffrischung zwar nicht mit revolutionären Neuerungen auf. Trotz rund 13 Zentimetern zusätzlicher Länge präsentiert sich der Stromer weitgehend unverändert. Wenigstens sorgt die grössere Batterie für mehr Reichweite. Doch ein ganz grosser Vorteil bietet der G80 gegenüber vergleichbaren europäischen Premium-Elektroautos beim Preis. Andere Oberklasse-Limousinen bieten vielleicht höhere Ladeleistungen und etwas modernere Innenräume, bewegen sich preislich aber meist über 170’000 Franken. Die 103'550 Franken für unseren getesteten G80 (Basispreis: ab 91'000 Fr.) sind zwar auch stattlich, doch im Vergleich zur deutschen Premium-Konkurrenz schon fast ein Schnäppchen – und daher für scharf kalkulierende Nobellimousinen-Liebhaber durchaus eine attraktive Alternative.