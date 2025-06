1/13 Der neue vollelektrische Mini als John-Cooper-Works-Version sorgt für ordentlichen Fahrspass. Foto: Bernhard Filser

Mini ist bekannt für kleine sympathische Autos, die optisch viel hergeben, aber auch grossen Fahrspass bieten. Doch wer es noch sportlicher mag, hat Glück, dass es John Cooper Works gibt, die noch mehr Leistung aus den Minis herauskitzeln. Ab sofort ist der neue JCW auch als elektrischer Mini Hatch zu bekommen. Dieser hat gar mehr Dampf als der Verbrenner und Tatendrang ohne Grenzen – nur bei der Reichweite patzt der Kleine mächtig.

E-Flitzer mit reichlich Fahrspass

Neben dem grösseren Crossover Mini Aceman ist jetzt auch der kleine Hatch als supersportlicher John Cooper Works zu haben. Sein tiefer Schwerpunkt, das feine Fahrwerk und die präzise Lenkung sind ideal für mächtig viel Kurvenspass. Dabei erlaubt der 1,7 Tonnen schwere Mini John Cooper Works Electric mit seinen 258 PS (190 kW) keine gigantischen Leistungsausbrüche wie bei anderen Elektromodellen, hat jedoch mehr Leistung als der vergleichbare Verbrenner, der mit 231 PS (170 kW) auskommen muss.

Die Optik innen und aussen präsentiert sich so, wie man es von einem John-Cooper-Works-Modell kennt – schick und sportlich. Dennoch lassen Textil- und Kunststoffoberflächen am Armaturenbrett und Türen in Sachen Wertigkeit einige Wünsche offen. Die Sportsitze bieten aber guten Seitenhalt, wenn es auf kurvenreicher Landstrasse mal turbulenter zur Sache geht. An das überfrachtete und gestochen scharfe Zentraldisplay in kugelrunder Form gewöhnt man sich schnell, doch nach echten Instrumenten hinter dem Lenkrad sucht man vergebens, ebenso wie ein vernünftiges Head-up-Display. Lächerlich ist der Kofferraum. Dieser bietet mit einem Ladevolumen von 210 Litern gerade genug Platz für Taschen und Jacken. Besser, man klappt die Rückbank gleich für grössere Gegenstände um und nutzt so bis zu 800 Liter.

Geringer Platz und Reichweite

Grösser als es die reinen Zahlen versprechen, zeigt sich der Tatendrang des in China produzierten Elektro-Minis am griffigen Lenkrad. Der 3,85 Meter lange John Cooper Works bringt seine Leistung überaus imposant auf die Fahrbahn und tut das, was die Mini-Modelle am besten können: Er macht wirklich Laune. Aus dem Stand spurtet der elektrische Fronttriebler dank 350 Nm maximalem Drehmoment auf seinen schicken 18-Zöllern in 5,9 Sekunden auf Tempo 100 und zieht aus jedem Geschwindigkeitsbereich so imposant durch, dass man nicht in Versuchung kommt, den am Lenkrad schaltbaren Boost-Modus nutzen zu wollen.

Mini John Cooper Works im Schnellcheck Antrieb 1 Elektromotor, 258 PS (190 kW), 350 Nm, 1-Gang-Getriebe, Vorderradantrieb, Akku 54,2 kWh netto, Laden AC/DC 11/95 kW, 10–80% 30 min

Fahrleistungen 0–100 km/h in 5,9 s, Spitze 200 km/h

Masse L/B/H 3,85/1,75/1,46 m, Leergewicht 1730 kg, Kofferraum 210–800 l

Umwelt Verbrauch Werk 15,6 kWh/100 km, 0 g/km CO₂, Reichweite WLTP 371 km, Energieeffizienz A

Alles andere als imposant ist im Alltag jedoch die elektrische Reichweite. Obwohl der Normverbrauch mit 15,6 kWh/100 km absolut in Ordnung geht, sorgt das nicht mal 50 kWh grosse Batteriepaket im Unterboden des Spassmachers für eine Reichweite von knapp 370 Kilometern. Das werden im Winter schnell weniger als 300 Kilometer und die müde Ladegeschwindigkeit von maximal 95 kW am Schnelllader ist ein weiterer Grund, dass man sich lange Autobahnfahrten mit dem Mini JCW Electric wohl zweimal überlegen wird. Preislich startet der Mini Stromer ab 46'700 Franken.