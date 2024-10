Der jetzt startende Cupra Terramar ist bereits der vierte SUV im Modellangebot von Cupra. Foto: zVg 1/20

Kurz zusammengefasst Neuer Cupra Terramar ist der vierte SUV der Marke

Es gibt ihn nur als Benziner oder Plug-in-Hybrid

Gewohnt dynamische Optik

Basismodell gibts ab 47’950, den Plug-in ab 61'800 Franken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Raoul Schwinnen Redaktor Auto & Mobilität

«Wegen der drohenden CO₂-Strafzölle müssen wir unbedingt mehr Elektroautos verkaufen», erklärt Sandra Grau, Markenchefin von Cupra bei der Schweizer Importeurin Amag. Da fragen wir uns allerdings: Wie passt der ab sofort bei uns startende Cupra Terramar ins Programm? Erstens ist er nach dem Ateca, dem nur etwas kleineren Formentor und dem rein elektrischen Tavascan bereits der vierte SUV der Marke (auf derselben Basis wie der VW Tiguan oder Skoda Kodiaq). Zweitens gibts ihn nur als Benziner oder Plug-in-Hybrid – aber nicht rein elektrisch.

Doch Sandra Grau versteht ihr Geschäft und verweist auf die Stärken der Plug-in-Hybrid-Version des neuen Terramar – nämlich die rund 120 Kilometer rein elektrische Reichweite. Was sie nicht sagt: Bei der aktuell europaweit rückläufigen Nachfrage von rein elektrischen Fahrzeugen wird sie nicht unfroh sein, neben dem fast gleichzeitig lancierten und vollelektrischen Cupra Tavascan auch eine moderne Verbrenner-SUV-Variante mit aktuell sehr gefragtem Plug-in-Hybridantrieb im Angebot zu haben.

Scharfe Optik, schaler Innenraum

Also nehmen wir diese 272 PS (200 kW) starke Top-Variante VZ 1.5 eHybrid bei unserer ersten Testfahrt – im Umfeld der namensgebenden früheren Rennstrecke «Autodromo de Sitges-Terramar» unweit von Barcelona (E) – etwas genauer unter die Lupe. Mit 4,52 Metern Länge ist der neue Kompakt-SUV sieben Zentimeter länger und auch acht Zentimeter höher als der weiterhin (und auch mit Plug-in-Antrieb) erhältliche Formentor. Die äussere Optik ist, wie bei Cupra üblich, mit scharfen Kanten dynamisch und aggressiv – dazu passen auch die in verschiedenen Designs erhältlichen 20-Zoll-Räder.

Zwiespältig fällt unser Urteil zum Innenraum aus. Die Platzverhältnisse vorne sind komfortabel, die Sitzposition ist für unseren Geschmack allerdings etwas hoch und die Beinauflage zu kurz. Hinten sind die Platzverhältnisse trotz verschiebbarer Rückbank weniger feudal. Durch die Platzierung der Akkus ist der Kofferraum beim PHEV nur 450 Liter gross, beim reinen Verbrenner misst er dagegen 540 Liter. Was uns im Cockpit auf den ersten Blick gut gefällt, entpuppt sich beim Anfassen jedoch meist als billiger Plastik. Da ist der Spardruck der Entwickler zu offensichtlich und passt nicht für ein Modell von über 60’000 Franken. Immerhin, die schon aus anderen Konzernmodellen bekannten Anzeigen, Displays und Bedienelemente sind übersichtlich – das gilt auch fürs Head-up-Display.

Der Schnellcheck: Cupra Terramar VZ 1.5 eHybrid Antrieb: 1,5-l-4-Zylinder-Benziner mit Elektromotor, 272 PS (200 kW) und 400 Nm Systemleistung, 6-Gang-DSG, Vorderradantrieb

Fahrleistungen: 0 bis 100 km/h in 7,3 s, Spitze 215 km/h Masse: L/B/H 4,52/1,87/1,59 m, Leergewicht 1905 kg, Kofferraum 450 l

Umwelt: Verbrauch WLTP 0,5 l/100 km, 12 g/km CO₂, Akkukapazität 19,7 kWh netto, reine EV-Reichweite 120 km

Preis: ab 61’800 Franken, Basismodell 1.5 eTSI, 150 PS, ab 47’950 Franken Antrieb: 1,5-l-4-Zylinder-Benziner mit Elektromotor, 272 PS (200 kW) und 400 Nm Systemleistung, 6-Gang-DSG, Vorderradantrieb

Fahrleistungen: 0 bis 100 km/h in 7,3 s, Spitze 215 km/h Masse: L/B/H 4,52/1,87/1,59 m, Leergewicht 1905 kg, Kofferraum 450 l

Umwelt: Verbrauch WLTP 0,5 l/100 km, 12 g/km CO₂, Akkukapazität 19,7 kWh netto, reine EV-Reichweite 120 km

Preis: ab 61’800 Franken, Basismodell 1.5 eTSI, 150 PS, ab 47’950 Franken Mehr

Umweltfreundlich oder feurig

Beim Fahren gibt sich der Terramar VZ 1.5 eHybrid keine Blösse. Der Wendekreis ist zwar gross (11,5 m), dafür arbeitet die Lenkung präzis, direkt und gibt eine gute Rückmeldung. Und die gut 1900 Kilogramm schwere Plug-in-Version mit 272 PS und 400 Nm Systemleistung tritt auch einigermassen flott an (0–100 km/h in 7,3 s, Spitze 215 km/h). Einzig schade, wirkt diese Power nur auf die Vorderräder. Wer beim Terramar 4x4 wünscht, muss auf den auch deutlich sportlicher beschleunigenden (0–100 km/h in 5,9 s, Spitze 243 km/h) Zweiliter-TSI-Benziner mit 265 PS (195 kW) ausweichen. Diesen gibts ab 59’750 Franken – also etwas günstiger als die 61’800 Franken teure Plug-in-Hybrid-Version. Beide Varianten verfügen über das serienmässige Sportfahrwerk und auf Wunsch über Dämpfer mit variabler Kennlinie.

Zum Verkaufsstart gibts jetzt den im Audi-Werk in Ungarn gebauten spanischen Cupra Terramar als Einstiegsmodell 1.5 eTSI mit 150 PS (110 kW) und Frontantrieb ab 47’950 Franken. Dazu den erwähnten sportlichen Zweiliter-Benziner mit 4x4 und das umweltfreundlichere Plug-in-Hybrid-Topmodell. Ab Frühling 2025 runden zwei weitere 204 PS starke Terramar-Varianten (ein Benziner mit 4x4 und ein weiterer Plug-in mit Frontantrieb) das Modellangebot ab. Wie vom rein elektrischen Tavascan möchte Cupra-Markenchefin Sandra Grau auch vom Terramar im nächsten Jahr gegen 2000 Exemplare in der Schweiz verkaufen. Und hofft dabei insgeheim, dass möglichst viele Kunden die CO₂-freundlicheren Plug-in-Hybrid-Varianten mit rund 120 Kilometern rein elektrischer Reichweite wählen. Seine Publikumspremiere feiert der neue Cupra-SUV an der bald stattfindenden Auto Zürich, wo Interessierte den Terramar aus nächster Nähe in Augenschein nehmen können.