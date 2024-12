1/16 Noch dauert es, bis die allerersten rein elektrischen Bentleys kommen. Überbrückt wird die Zeit aktuell mit neuen, attraktiven Plug-in-Hybrid-Varianten. So auch beim Flying Spur. Foto: zVg

Auf einen Blick Bentley ersetzt W12-Motor durch V8-Plug-in-Hybrid im Flying Spur Speed

Geräuschloses Cruisen und Massagesitze für exzellenten Komfort

782 PS Systemleistung, 75 km elektrische Reichweite, Preis ab 291'700 Franken

Stefan Grundhoff

Jetzt auch beim Flying Spur: Nachdem Bentley schon beim Continental GT Speed den exklusiven, aber umweltpolitisch wenig korrekten W12-Benziner durch ein moderneres V8-Plug-in-Hybridantriebssystem ersetzt hat, passiert beim überarbeiteten Flying Spur nun dasselbe.

Natürlich handelt es sich um das genau gleiche Antriebssystem – also ein Vierliter-V8-Biturbo mit 600 PS (441 kW), kombiniert mit einem aufladbaren E-Motor mit weiteren 190 PS (140 kW), was total 782 PS (575 kW) sowie 1000 Nm Drehmoment Systemleistung ergibt. Oder ein Leistungsplus gegenüber des W12-Benziners von beeindruckenden 147 PS. Und so wird der 5,32 Meter lange Flying Spur zum stärksten Bentley-Viertürer aller Zeiten.

Doch der Flying Spur Speed PHEV spurtet dank der Elektro-Unterstützung nicht nur beängstigend schnell auf Tempo 100 (in 3,5 s) oder pulverisiert geradezu spielerisch die 285-km/h-Marke, er gefällt auch als Teilzeit-Elektriker. Der im Getriebetunnel versteckte E-Motor sorgt zusammen mit der 25,9 kWh-Batterie nicht nur für Allradantrieb, sondern ermöglicht der mehr als 2,6 Tonnen schweren Limousine auch bis zu 75 Kilometern rein elektrische Fahrt. Der Akku schränkt allerdings das Fassungsvermögen des Kofferraums ein. Dieser wirkt im Vergleich zur Fahrzeuggrösse mit 346 Liter geradezu mickrig.

Auch auf der Autobahn elektrisch

Wichtiger als das rein elektrische Fahren dürfte so manchem Flying-Spur-Kunden jedoch die Verbrauchsreduktion im Alltag und somit die Steigerung der Gesamtreichweite auf über 800 Kilometer sein, ehe es wieder an eine Lade- oder Zapfsäule geht. In der City, aber auch ausserorts und selbst auf der Autobahn ist der Flying Spur Plug-in-Hybrid je nach angewähltem Fahrmodus bis zu einer Geschwindigkeit von 140 km/h rein elektrisch unterwegs. Gerade an dieses geräuschlose Cruisen gewöhnt man sich besonders schnell und gleitet in den exzellenten Komfortsesseln, die einen massieren und die Körpertemperatur messen, über alle Unebenheiten hinweg.

Schnellcheck: Bentley Flying Spur Speed PHEV Antrieb: 4,0-l-V8-Biturbo-Benziner mit Elektromotor, 782 PS (575 kW), 1000 Nm ab 2000/min Systemleistung, 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, Allradantrieb

Fahrleistungen: 0 bis 100 km/h in 3,5 s, Spitze 285 km/h

Masse: L/B/H 5,32/1,99/1,47 m, Leergewicht 2646 kg, Kofferraum 346 l

Umwelt: WLTP-Verbrauch: 1,2 l/100 km, 33 g/km CO 2 , Energie G

Preis: Speed ab 291’700 Franken Mehr

Dabei ist der Flying Spur zwar ungemein komfortabel unterwegs, aber keine Sänfte wie eine Mercedes S-Klasse, ein 7er-BMW oder ein Rolls-Royce Ghost. Der Bentley federt straffer und wirkt so fahrerorientierter. Das gilt auch für den Fond. Hinten reist es sich trotz klimatisierter Massagesessel und 2200-Watt-Musikanlage nicht gleich komfortabel wie bei der Konkurrenz. Dazu müsste man vermutlich vom ab 291’700 Franken erhältlichen Flying Spur Speed auf die noch exklusivere, aber auch teurere Mulliner-Variante (ab 314’600 Franken) umsteigen.