SAIC und Huawei kopieren den Porsche Taycan: Ihr neuer E-Sportler Saic Z7 gleicht dem deutschen Original bis ins Detail – kostet aber nur einen Bruchteil.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Huawei und SAIC kopieren Porsche-Taycan-Design für E-Auto Saic Z7

Der Startpreis des Saic Z7 liegt bei 28'000 Franken, der Porsche Taycan kostet in China mindestens 100'000 Franken

SAIC hat auch ein Joint Venture mit Porsche-Mutter VW War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gabriel Knupfer Redaktor News

Dass Chinas Autohersteller emsig kopieren, ist kein Geheimnis. Doch mit dem Saic Z7 haben Huawei und SAIC den Vogel abgeschossen. Der neue China-Stromer gleicht dem Porsche Taycan äusserlich bis ins Detail.

Vor allem das Heck und die Silhouette sind selbst für geübte Augen kaum vom deutschen Sportwagen zu unterscheiden. Und auch die Länge von knapp fünf Metern stimmt exakt mit dem Vorbild überein.

Porsche-Kopie zum Mini-Preis

Bei der Präsentation räumte Huawei ein, dass die Formen nicht sehr originell, aber an teure deutsche Sportwagen angelehnt seien, schreibt «Auto Motor und Sport». Der Z7 entspricht dabei äusserlich dem Taycan und der Z7T dem Taycan Sport Turismo.

Mit dem Joint Venture Saic zielen der grösste chinesische Autohersteller SAIC und der Smartphone-Gigant Huawei auf eine jüngere Kundschaft. So sollen die chinesischen Porsche-Klone zwar aussehen wie die deutschen Premium-Autos, doch beim Preis werden sie weit darunter liegen.

Für den Saic Z7 peilt der Hersteller einen Einstiegspreis von 250'000 Yuan an, was umgerechnet 28'000 Franken entspricht. Wie viel der Saic Z7T kosten soll, ist noch nicht bekannt. Zum Vergleich: Der Porsche Taycan startet in China bei 918'000 Yuan (rund 100'000 Franken).

Auch Xiaomi kopierte bei Porsche

Ob der Saic Z7 sein Vorbild tatsächlich herausfordern kann, wird sich frühestens Ende März zeigen. Dann wollen Huawei und SAIC Informationen zur Technik liefern. Interessantes Detail am Rande: SAIC unterhält auch mit der Porsche-Mutter VW ein Joint Venture in China, das den «Audi ohne Ringe» entwickelte. Was der deutsche Autoriese wohl vom neusten Produkt der SAIC-Huawei-Partnerschaft hält?

Klar ist: Der Saic Z7 ist nicht die erste chinesische Porsche-Kopie. Auch Xiaomi bediente sich für den sehr erfolgreichen Elektrosportler SU7 beim Taycan. Zumindest das Design von Porsche erfreut sich in China also weiterhin grösster Beliebtheit.