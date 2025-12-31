Viele neue Elektroautos locken mit grossen Reichweiten. Meistens sind diese aber deutlich höher angegeben, als sie sich im Alltag erreichen lassen. Blick klärt auf, wieso beim Stromverbrauch Theorie und Alltagspraxis nicht übereinstimmen.

Darum gehts WLTP-Verbrauchsangaben sind realistischer als frühere NEFZ-Werte

Elektroauto-Reichweiten im Alltag oft zu optimistisch

Smart #1: 62 kWh Batterie, 356 km realistische Reichweite Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lorenzo Fulvi und Erich Schwizer

Vor zehn und mehr Jahren war allen Autofahrern klar: Die Verbrauchsangaben der Hersteller sind im Alltag nicht zu schaffen. Damals wurden Werksverbräuche noch nach dem alten NEFZ-Messzyklus gemessen. Dem lag ein uraltes und längst realitätsfernes Streckenprofil zugrunde, das der Messingenieur auf einem Prüfstand nachfuhr. Die Folge: Zwischen Theorie und Praxis klafften oft 1,5 Liter Mehrverbrauch und mehr.

Das hat sich mit dem neuen WLTP-Zyklus (steht für worldwide harmonized light vehicles test procedure, deutsch: weltweit einheitliches Leichtfahrzeuge-Testverfahren) deutlich geändert. Viele Verbrenner schaffen in Blick-Autotests die nach dem neuen Zyklus gemessenen Werte locker und unterbieten sie sogar manchmal. Gilt das auch bei Elektroautos?

So erfolgt die Messung

Dass bei Stromern die angegebene Reichweite – auch WLTP-Reichweite genannt – meist unrealistisch ist, sollte vielen Autofahrern bereits bewusst sein. Doch warum ist das eigentlich so und vor allem: Wie wird das überhaupt gemessen? Blick hat bei TCS-Experte Erich Schwizer nachgefragt. Dem 23 Kilometer langen und vierteiligen WLTP-Zyklus werden bei Elektroautos zwei weitere Teile angehängt. Somit entsteht ein etwa 31 Kilometer langer Zyklus, welcher als dynamisches Segment (DS) bezeichnet wird.

«Dieses Segment fährt man einmal mit voller Batterie und einmal mit etwas mehr als 10 Prozent Restkapazität. Das hat mehrere Gründe: Zum einen ist Rekuperieren mit voller Batterie nicht möglich, zum anderen muss man Betriebsbedingungen wie eine abnehmende Batteriespannung sowie Veränderungen der Batterietemperatur während der Fahrt berücksichtigen können», erklärt uns Schwizer. Für die erste Berechnung eines kombinierten Verbrauchs und Stadtverbrauchs werden die WLTP-Abschnitte gewichtet und aus beiden DS ermittelt.

Kompliziert? Definitiv: Damit das Batterieladeniveau nahe 10 Prozent schneller erreicht wird, fährt man konstant mit 100 km/h nach dem ersten DS. «Auf die Messung im zweiten DS folgt wiederum eine Konstantfahrt, bis die Geschwindigkeit von 100 km/h nicht mehr gehalten werden kann. Erfasst wird die gesamte Energiemenge, die während den beiden DS und beiden Konstantfahrten aus der Batterie entnommen wurde», meint Schwizer dazu. Die kombinierte Reichweite in den technischen Daten eines Fahrzeugs ergibt sich aus dieser gesamten Energiemenge dividiert durch den oben erwähnten kombinierten Verbrauch.

Um die WLTP-Verbrauchsangabe für die technischen Daten zu ermitteln, wird die Batterie vollständig aufgeladen und dabei die gesamte, der Steckdose entnommene Energiemenge, gemessen. «Der WLTP-Verbrauch im Prospekt ergibt sich aus der nachgeladenen Energiemenge, dividiert durch die zuvor berechnete Reichweite», sagt uns der Experte.

Reichweiten sind oft optimistisch

Und was bedeutet das im Alltag? Der WLTP-Zyklus führt zu einer deutlich realistischeren Verbrauchsangabe als der frühere NEFZ. Unter günstigen Wetter- und Betriebsbedingungen kann der Halter den angegebenen WLTP-Verbrauch tatsächlich erreichen oder sogar leicht unterschreiten. Die nach WLTP ermittelten Reichweiten sind hingegen meistens zu optimistisch. Einen realistischeren Reichweitenwert erhält man, wenn man die im Prospekt angegebene Netto-Batteriekapazität (nutzbare Kapazität) durch den angegebenen WLTP-Verbrauch teilt. Das führt zu realistischen Werten, sofern nicht Hitze, Kälte oder schnelle Autobahnfahrten im Spiel sind.

Schnellcheck: Skoda Elroq 85 – Auftakt nach 5000 km Antrieb Elektromotor, 286 PS (210 kW), 545 Nm, 1-Stufen-Automat, Heckantrieb

Fahrleistungen 0–100 km/h in 6,6 s, Spitze 180 km/h, Batterie netto 77 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 11/135 kW, Reichweite WLTP/Test 573/460 km

Masse L/B/H 4,49/1,88/1,63 m, Gewicht 2219 kg, Anhängelast gebremst 12 % 1000 kg, ungebremst 750 kg, Laderaum 470–1580 l

Umwelt Verbrauch WLTP/Test 15,7/16,8 kWh/100 km = 0/0 g/km CO₂, Energie B

Preise ab 43’430 Franken, Testwagen plus Optionen (u. a. Anhängerkupplung, Ausstattungspaket eBravo – nicht mehr erhältlich, beinhaltet Maxx Paket, Drive Paket, Clever Paket und Transport Paket – und Design Selection «Lodge») 52’260 Fr., Basis Skoda Elroq 60 ab 37’610 Fr. Antrieb Elektromotor, 286 PS (210 kW), 545 Nm, 1-Stufen-Automat, Heckantrieb

Fahrleistungen 0–100 km/h in 6,6 s, Spitze 180 km/h, Batterie netto 77 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 11/135 kW, Reichweite WLTP/Test 573/460 km

Masse L/B/H 4,49/1,88/1,63 m, Gewicht 2219 kg, Anhängelast gebremst 12 % 1000 kg, ungebremst 750 kg, Laderaum 470–1580 l

Umwelt Verbrauch WLTP/Test 15,7/16,8 kWh/100 km = 0/0 g/km CO₂, Energie B

Preise ab 43’430 Franken, Testwagen plus Optionen (u. a. Anhängerkupplung, Ausstattungspaket eBravo – nicht mehr erhältlich, beinhaltet Maxx Paket, Drive Paket, Clever Paket und Transport Paket – und Design Selection «Lodge») 52’260 Fr., Basis Skoda Elroq 60 ab 37’610 Fr. Mehr

Im Beispiel unseres Dauertest-Auftakts mit dem Skoda Elroq führt die Nettokapazität von 77 Kilowattstunden (kWh) dividiert durch den «selbst gefahrenen Durchschnittsverbrauch» 16,8 kWh/100 km zu einer Reichweite von 460 km. Wenn man die Nettokapazität 77 kWh durch den Verbrauch im Prospekt 15,7 kWh/100 km dividiert, ergibt sich dann eine realistische Reichweite von 490 km.