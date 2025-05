Was passiert, wenn ich in Deutschland massiv zu schnell geblitzt wurde?

Was passiert, wenn ich in Deutschland massiv zu schnell geblitzt wurde?

1/10 Nur eine kleine Unaufmerksamkeit – schon hats geblitzt. Welches Strafmass trifft uns Schweizer, wenn wir zum Beispiel in Deutschland deutlich zu schnell geblitzt werden? Foto: Shutterstock

Darum gehts Tempoüberschreitung in Deutschland: Bussen und mögliches Fahrverbot in beiden Ländern

Deutsche Behörden können Verkehrsbussen in der Schweiz vollstrecken lassen

Ab 41 km/h über Limit in Deutschland: 320 Euro Busse, 2 Punkte, einmonatiges Fahrverbot Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Yves-Alain Moor

Was erwartet mich, wenn ich auf einer deutschen Autobahn mit 140 statt der erlaubten 100 km/h geblitzt wurde? Werde ich nach deutschem Recht gebüsst (mit Strafpunkten in Flensburg) und/oder auch nach Schweizer Recht (vermutlich Fahrausweis-Entzug)? Werden allenfalls beide Bussen kumuliert?

Luca Calderone, per Mail

In jedem Fall wirst du nach deutschem Recht gebüsst. Und du musst wissen, dass eine deutsche Behörde die Verkehrsbusse auch in der Schweiz vollstrecken lassen kann. Denn das im Mai 2024 aktualisierte Polizeiabkommen ermöglicht es den Behörden beider Staaten, die Verkehrsbussen im jeweils anderen Vertragsstaat auf Ersuchen hin vollstrecken zu lassen. Dabei muss allerdings die Einforderung des Geldbetrags mindestens 70 Euro inklusive Gebühren betragen.

Mögliches Fahrverbot

Zum von dir konkret angefragten Fall: Eine Tempoüberschreitung von 40 km/h würde auf der Autobahn in Deutschland nur dann zu einem einmonatigen Fahrverbot führen, wenn du zweimal innerhalb von zwölf Monaten über 26 km/h zu schnell gefahren bist (200 Euro Busse, 1 Strafpunkt in Flensburg). Ab 41 km/h gilt dann ein bedingungsloses, einmonatiges Fahrverbot (320 Euro Busse, 2 Punkte in Flensburg).

Erteilt die zuständige Behörde ein für Deutschland gültiges Fahrverbot, kann sie dieses im schweizerischen Führerschein mit einem Kleber vermerken. Je nach Bundesland musst du dazu bei der Behörde das Original oder bloss eine Kopie einschicken. Musst du das Original einsenden und fährst in dieser Zeit ausserhalb Deutschlands mit einem Motorfahrzeug, solltest du das Schreiben der deutschen Behörde im Fahrzeug mitführen. In der Regel erhältst du deinen Führerschein innerhalb einer Woche wieder zurück. Aufgepasst: Schickst du deinen Führerschein trotz Aufforderung der deutschen Behörde nicht ein, nimmt dich diese möglicherweise in das Fahndungsregister auf!

Ausweisentzug in der Schweiz möglich

Sobald die zuständige Behörde ein für das deutsche Staatsgebiet rechtskräftiges Fahrverbot erlassen hat, meldet sie dies dem in der Schweiz zuständigen Strassenverkehrsamt. Dieses prüft, ob die Verfehlung auch in der Schweiz strafbar wäre und ob sie als «mittelschwere» oder «schwere» Verkehrsregelverletzung einzustufen ist. Ist dies der Fall, entzieht dir das Strassenverkehrsamt den Führerausweis und du darfst auch in der Schweiz kein Motorfahrzeug mehr fahren.

Hast auch du eine Frage an unsere TCS-Experten? Dann richte diese an: Redaktion Blick, Stichwort Autoblick, Postfach, 8099 Zürich, oder auf www.tcs.ch/experte. Unsere Experten helfen dir gern. Dann richte diese an: Redaktion Blick, Stichwort Autoblick, Postfach, 8099 Zürich, oder auf www.tcs.ch/experte. Unsere Experten helfen dir gern.