Sim-Racing-Fans kommen an der Auto Zürich 2024 wieder voll auf ihre Kosten – und in die Simulatoren. Die letzten Plätze der Finalläufe der Swiss Simracing Series, die am Sonntag in den Messehallen stattfinden, werden direkt vor Ort vergeben.

50 Gamer kämpfen am Sonntag um die Motorsportkrone

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

Sim-Racing-Fans aufgepasst! Bereits zum sechsten Mal findet dieses Jahr die Meisterschaft der Swiss Simracing Series SSRS statt – die Finalläufe im Porsche Esports Carrera Cup Suisse finden wie schon die beiden Jahre davor im Rahmen der Auto Zürich statt. In den vier Kategorien Pro, Ü45, Ladies und Juniors kämpfen am Sonntag von 10 bis 16.30 Uhr die 50 besten Gamerinnen und Gamer um die virtuelle Schweizer Motorsportkrone.

Die letzten Finalplätze werden wie schon im Jahr davor direkt an der Auto Zürich vergeben: Die schnellsten Besucher können sich von Donnerstag bis Samstag für die Finalläufe am Sonntag qualifizieren – je ein Startplatz werden in den Kategorien Pro und Ü45, zwei bei den Ladies und sogar drei bei den Junioren vergeben. Dabei wird der Sieger der Pro-Kategorie offizieller Schweizer Meister. Titelverteidiger ist der Ostschweizer Thomas Schmid. Gespielt wird in den Simulatoren der Racing Fuel Academy, in denen man während der gesamten Auto Zürich Motorsportfeeling erleben kann.

Abheben im Blick-Café

Doch nicht nur das: Im neuen Blick-Café in Halle 6 können sich Besucherinnen und Besucher bei Drinks, Snacks und den zahlreich ausliegenden Titeln der Ringier Medien Schweiz wie Blick, SonntagsBlick oder Schweizer Illustrierte nicht nur vom Messetrubel erholen, sondern auch zwei weitere Simulatoren «Made in Horgen» ausprobieren. Im Blick-Café stellt die Racing Fuel Academy um Gründer Wani Finkbohner einen Helikopter-Simulator für Alpenrundflüge sowie einen Classic-Fahrsimulator anlässlich des 100. Jubiläums der Klausenpassfahrt auf.

Und mit etwas Glück können die Besucher im Rahmen der Publikumswahl zum «Schweizer Auto des Jahres 2025» im Blick-Café sogar einen brandneuen Opel Frontera Electric im Wert von fast 33'000 Franken gewinnen. Die Stimme für eines der 44 zur Wahl stehen Modelle kann aber auch bereits jetzt unter diesem Link abgegeben werden.

Auto Zürich 2024 in Kürze Datum/Öffnungszeiten: 7. bis 10. November, 10 bis 21 Uhr (Sa/So 10 bis 19 Uhr)

Ort: Messe Zürich

Eintrittspreise: Erwachsene 21 Franken; AHV/IV-Bezüger 12 Franken; Schüler/Studierende/Lernende 10 Franken; Abendtickets (Do/Fr ab 18 Uhr) 14 Franken; Familientickets (2 Erwachsene, 1–4 Kids bis 16 Jahre) 39 Franken; Dauerkarte 35 Franken

Coaching mit Rennprofi

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher am Samstag, 9. November, wenn Porsche-Werksrennfahrer Nico Müller an der Auto Zürich in Halle 7 anzutreffen sein wird. In zwei Coaching-Sessions wird er Tipps für die ganz schnelle Rundenzeit geben – einmal um 13 Uhr für ACS-Mitglieder, ein zweites Mal um 15.30 Uhr für alle Messebesucherinnen und -besucher. Im Anschluss können jeweils neun ausgewählte Personen virtuell gegen den 32-Jährigen antreten. Die Anmeldung findet vor Ort statt, die Teilnehmer werden ausgelost.