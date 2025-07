Am 1. August fliegen die Fetzen – meist in Form von gezündeten Böllern und Raketen. Deren Reste sorgen bei Autobesitzern jedes Jahr für glühende Köpfe, wenn sie auf Fahrzeuge niedergehen und diese schlimmstenfalls beschädigen. Wie kann ich mein Auto schützen?

1/11 Ein zünftiges Feuerwerk wie hier am Rheinfall gehört für viele Schweizerinnen und Schweizer am Nationalfeiertag einfach dazu. Foto: Keystone

Darum gehts Feuerwerk am 1. August kann Autos beschädigen, Vorsichtsmassnahmen sind empfehlenswert

Lack, Scheibenwischer und Frontscheiben sind besonders gefährdet durch Böller und Raketen

Schäden zahlt meist die Teil-, Vandalismus die Vollkaskoversicherung

Timothy Pfannkuchen

Für viele ists ein Muss an unserem Nationalfeiertag: Am 1. August gibts Feuerwerk! Doch nicht nur unsere Haustiere leiden unter dem Krach und Krawall am Nachthimmel, sondern auch unsere im Freien parkierten Autos, wenn die Besitzerinnen am nächsten Morgen die abgebrannten Böller- und Raketenreste vom Lack kratzen müssen.

Laut einer Umfrage war jeder zehnte Autobesitzer in Deutschland schon von Schäden am Auto durchs Silvester-Feuerwerk betroffen. Hierzulande freilich wird zweimal jährlich geböllert – neben dem 1. August auch an Silvester. Und das Feuerwerk kann problemlos Autos beschädigen: Schon eine Wunderkerze brennt mit 400 Grad!

Betroffen ist vor allem der Lack. Russ und Schmauchspuren lassen sich meist mit Lackreiniger oder Politur beseitigen, eingebrannte Partikel mit etwas Glück per Lackstift überdecken. Scheibenwischer-Lippen können angeschmort sein: Dann wird der Wischerblatt-Wechsel erforderlich. Tipp: Wie in Frostnächten Wischer hochstellen, so ist ein Schaden weniger wahrscheinlich. Ist die Frontscheibe beschädigt, läufts auf einen teuren Austausch heraus. Besonders aufpassen sollten Cabriofahrer: Ein Schaden am Verdeck geht richtig ins Geld.

Für Schäden haftet der Verursacher

Seltener stammen Schäden von ausgebrannten Raketen. Meist entstehen sie von zu dicht am Auto oder absichtlich darauf gezündetem Feuerwerk. Für Schäden haftet der Verursacher, den zu finden jedoch meist fast unmöglich ist. In der Regel gilt: Feuer- und Explosionsschäden zahlt die Teil-, Vandalismus die Vollkasko (Vertrag prüfen!). Wer eine Kasko mit Selbstbehalt hat, zahlt ebenso meist selbst wie alle, die nur Haftpflicht haben. Und: Keine Versicherung zahlt, wenn man den Schaden selbst fahrlässig verursacht hat.

Unsere Tipps zur Vorbeugung: Auto am 1. August in einer Garage oder in einer ruhigen Strasse (am besten unter einem Baum) parkieren. Mit Abdeckhülle nur, falls sie feuerfest ist. Davor waschen und wachsen: So gleiten die Böller eher ab, und der Lack ist geschützter.