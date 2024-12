1/11 Seit dem 1. November 2024 ist der blaue Führerausweis aus Papier offiziell nicht mehr gültig. Foto: zVg

Auf einen Blick Blaue Papierausweise seit November 2024 offiziell ungültig

250’000 Schweizerinnen und Schweizer fahren trotzdem weiterhin damit herum

250'000 Schweizerinnen und Schweizer fahren trotzdem weiterhin damit herum

Nur 80'000 Autofahrende haben zwischen September und November 2024 umgetauscht

Noch bis Ende August dieses Jahres waren in der Schweiz mehr als 330’000 blaue Führerausweise im Umlauf. Erstaunlich, denn seit dem 1. November 2024 ist das Papier offiziell nicht mehr gültig, sondern nur noch der vor 21 Jahren eingeführte Plastikausweis im handlicheren Kreditkartenformat.

Obwohl auch der Blick im Oktober auf diesen Umstand hingewiesen hat, tauschen offenbar viele Schweizerinnen und Schweizer ihren blauen Ausweis nicht um. Gemäss den statistischen Daten des Bundesamts für Strassen (Astra) haben zwischen September und Ende November 2024 nur 80’000 Autofahrende ihren blauen Fahrausweis gegen den Plastikausweis im Checkformat umgetauscht. Mit anderen Worten: Eine Viertelmillion Schweizerinnen und Schweizer sind folglich seit dem 1. November 2024 mit einem ungültigen Fahrausweis unterwegs.

Keine gezielten Kontrollen

Wer von der Polizei mit einem alten, abgelaufenen blauen Führerausweis erwischt wird, zahlt wegen Fahrens ohne Mitführen des Führerausweises eine Busse von 20 Franken. Theoretisch. Denn Anfragen des Onlineportals Streetlife bei zwei Polizeikorps haben ergeben, dass nicht gezielt Jagd auf Ausweissünder und -sünderinnen gemacht wird. So sagt Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei Aargau: «Weil es um eine reine Formvorschrift geht, sehen wir keine Veranlassung, gezielte Kontrollen zu machen.» Vielmehr weise man die Autofahrerinnen und Autofahrer, die noch den alten Ausweis vorzeigen, im Sinn einer Ermahnung auf die Vorschrift hin. Ähnlich sieht das auch die Kapo Graubünden: «Uns ist wichtig, dass der blaue Führerausweis umgetauscht wird. Deshalb wird in der Regel ein Beanstandungsrapport ausgestellt, damit der Umtausch auch tatsächlich durchgeführt wird», sagt Roman Rüegg von der Kantonspolizei Graubünden. Mit dem Beanstandungsrapport erhalten Ertappte eine Frist für den Umtausch gesetzt.

Ratlose Strassenverkehrsämter

Doch warum foutieren sich so viele Schweizerinnen und Schweizer um den Eintausch des ungültigen Dokuments? Auf den Strassenverkehrsämtern scheint man ratlos. «Wir können nicht genau sagen, wie viele dieser Führerausweisbesitzerinnen und -besitzer bewusst nicht auf den Umtauschaufruf reagiert haben, weil sie ohnehin nicht mehr aktiv am Verkehr teilnehmen, ohne dies dem Strassenverkehrsamt gemeldet zu haben», so Monica Di Mattia, Sprecherin der Vereinigung der Strassenverkehrsämter (ASA), gegenüber Streetlife. Man gehe jedoch davon aus, dass diese Quote wohl sehr hoch sein müsse, da praktisch alle Betroffenen übers Ablaufdatum entweder durchs zuständige Strassenverkehrsamt oder durch die Medien informiert wurden, sagt die ASA-Sprecherin weiter.

Obwohl der Fahrausweis im Kreditkartenformat bereits vor 21 Jahren eingeführt wurde, dürfte es also noch einige weitere Jahre dauern, bis wirklich alle blauen Papierausweise eingetauscht worden sind.