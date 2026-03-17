Der Krieg im Iran lässt die Preise an den Zapfsäulen in die Höhe schnellen. Wir verraten 12 einfache Tipps, mit denen Fahrer eines Diesel oder Benziners die Umwelt schonen und gleichzeitig bares Geld sparen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tipps zum Spritsparen: Reifendruck um 0,5 bar erhöhen spart bis zu 3 Prozent

Mit montiertem Dachträger verbaucht ein Auto bis zu 39 Prozent mehr Sprit

Niedertouriges Fahren reduziert Verbrauch um bis zu 45 Prozent War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

1. Reifendruck rauf

Mit mehr Luft sparst du Sprit, schonst die Reifen und erhöhst die Fahrsicherheit. Unser Tipp: Pumpe bis zu 0,5 bar mehr als vom Hersteller empfohlen und überprüfe den Druck monatlich. Sparpotenzial: 3 Prozent.

2. Raus mit dem Ballast

Noch immer die Schneeketten von den letzten Skiferien im Kofferraum? Wenns am Weekend nicht wieder in die Berge geht, nichts wie raus damit. Sparpotenzial: 1 Prozent je 20 Kilo.

3. Dachträger weg

Viele Freizeitsportler transportieren ihre Sportgeräte auf dem Dach. Das ist praktisch, braucht wegen Zusatzgewicht und erhöhtem Luftwiderstand aber deutlich mehr Sprit. Sparpotenzial: bis zu 39 Prozent.

4. Klimaanlage erst ab 18°

Schalte die Klimaanlage wenn immer möglich ab, sobald die Aussentemperatur unter 18° C sinkt. Bei Niedrig-Temperaturen Klimaanlage nur zum Entfeuchten der Frontscheibe nutzen. Sparpotenzial: 5 Prozent.

5. Tempomat nutzen

Mit Tempomat fährst du gleichmässiger und ruhiger und sparst obendrein noch Sprit. Und zur Kontrolle der Höchstgeschwindigkeit musst du nicht immer wieder auf den Tacho schauen. Sparpotenzial: 10 Prozent.

6. Start-Stopp-Automatik an

Abschalten lohnt sich immer! Mit der Stopp-Start-Automatik sogar bei jedem noch so kurzen Halt. Gemäss dem TCS sind Bedenken über Schäden unbegründet. Sparpotenzial: 10 Prozent.

7. Elektro-Verbraucher aus

Setze Heizungen für Sitze, Seitenspiegel und Heckscheiben nur ein, wenn es wirklich nötig ist. Und schalte sie danach schnell wieder aus. Sparpotenzial: 7 Prozent.

8. Niedertourig fahren

Beim Motor gilt: Je mehr Umdrehungen pro Minute, desto höher ist automatisch der Verbrauch. Schalte früh hoch und fahre stets im höchstmöglichen Gang. Sparpotenzial: bis zu 45 Prozent.

9. Vorausschauend fahren

Fahre vorausschauend und mit Abstand, inner- wie ausserorts. Geh vom Gas und rolle auf die Situation zu: auf das Auto vor dir, auf die Ampel oder das Stopp-Signal. Sparpotenzial: 10 Prozent.

10. Bergab rollen lassen

Bergab kannst du den Verbrauch dank Schubabschaltung auf null senken. Nimm dazu den Fuss vom Gas und unterbreche so automatisch die Treibstoffzufuhr. Fahre im höchstmöglichen Gang. Sparpotenzial: bergab 100 Prozent.

11. Vollgas bergauf

Auch bergauf gilt: Je höher der Gang, desto kleiner Drehzahl und Spritbedarf. Fahre am Berg im höchstmöglichen Gang. Auch wenn dazu fast Vollgas nötig ist. Sparpotenzial: 30 Prozent.

12. Beim Halten Motor aus

Ob beim Garagentor-Öffnen, Brief-Einwerfen oder beim Rotlicht – auch ohne Stopp-Start lohnt sich das Motorabschalten fast immer. Häufiges Ein- und Ausschalten schadet dem Motor nicht! Sparpotenzial: 10 Prozent.