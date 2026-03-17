Darum gehts
- Tipps zum Spritsparen: Reifendruck um 0,5 bar erhöhen spart bis zu 3 Prozent
- Mit montiertem Dachträger verbaucht ein Auto bis zu 39 Prozent mehr Sprit
- Niedertouriges Fahren reduziert Verbrauch um bis zu 45 Prozent
1. Reifendruck rauf
Mit mehr Luft sparst du Sprit, schonst die Reifen und erhöhst die Fahrsicherheit. Unser Tipp: Pumpe bis zu 0,5 bar mehr als vom Hersteller empfohlen und überprüfe den Druck monatlich. Sparpotenzial: 3 Prozent.
2. Raus mit dem Ballast
Noch immer die Schneeketten von den letzten Skiferien im Kofferraum? Wenns am Weekend nicht wieder in die Berge geht, nichts wie raus damit. Sparpotenzial: 1 Prozent je 20 Kilo.
3. Dachträger weg
Viele Freizeitsportler transportieren ihre Sportgeräte auf dem Dach. Das ist praktisch, braucht wegen Zusatzgewicht und erhöhtem Luftwiderstand aber deutlich mehr Sprit. Sparpotenzial: bis zu 39 Prozent.
4. Klimaanlage erst ab 18°
Schalte die Klimaanlage wenn immer möglich ab, sobald die Aussentemperatur unter 18° C sinkt. Bei Niedrig-Temperaturen Klimaanlage nur zum Entfeuchten der Frontscheibe nutzen. Sparpotenzial: 5 Prozent.
5. Tempomat nutzen
Mit Tempomat fährst du gleichmässiger und ruhiger und sparst obendrein noch Sprit. Und zur Kontrolle der Höchstgeschwindigkeit musst du nicht immer wieder auf den Tacho schauen. Sparpotenzial: 10 Prozent.
6. Start-Stopp-Automatik an
Abschalten lohnt sich immer! Mit der Stopp-Start-Automatik sogar bei jedem noch so kurzen Halt. Gemäss dem TCS sind Bedenken über Schäden unbegründet. Sparpotenzial: 10 Prozent.
7. Elektro-Verbraucher aus
Setze Heizungen für Sitze, Seitenspiegel und Heckscheiben nur ein, wenn es wirklich nötig ist. Und schalte sie danach schnell wieder aus. Sparpotenzial: 7 Prozent.
8. Niedertourig fahren
Beim Motor gilt: Je mehr Umdrehungen pro Minute, desto höher ist automatisch der Verbrauch. Schalte früh hoch und fahre stets im höchstmöglichen Gang. Sparpotenzial: bis zu 45 Prozent.
9. Vorausschauend fahren
Fahre vorausschauend und mit Abstand, inner- wie ausserorts. Geh vom Gas und rolle auf die Situation zu: auf das Auto vor dir, auf die Ampel oder das Stopp-Signal. Sparpotenzial: 10 Prozent.
10. Bergab rollen lassen
Bergab kannst du den Verbrauch dank Schubabschaltung auf null senken. Nimm dazu den Fuss vom Gas und unterbreche so automatisch die Treibstoffzufuhr. Fahre im höchstmöglichen Gang. Sparpotenzial: bergab 100 Prozent.
11. Vollgas bergauf
Auch bergauf gilt: Je höher der Gang, desto kleiner Drehzahl und Spritbedarf. Fahre am Berg im höchstmöglichen Gang. Auch wenn dazu fast Vollgas nötig ist. Sparpotenzial: 30 Prozent.
12. Beim Halten Motor aus
Ob beim Garagentor-Öffnen, Brief-Einwerfen oder beim Rotlicht – auch ohne Stopp-Start lohnt sich das Motorabschalten fast immer. Häufiges Ein- und Ausschalten schadet dem Motor nicht! Sparpotenzial: 10 Prozent.
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