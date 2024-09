Auf einen Blick Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Timothy Pfannkuchen

Rotlicht heisst Stopp. Immer und unbedingt, ausser für Einsatzfahrzeuge? Es gibt noch zwei weitere Ausnahmen. Die wichtigste gilt, wenn jede Sekunde zählt: Kommt von hinten ein Einsatzfahrzeug auf Alarmfahrt und kann man nur so Platz schaffen, darf man das Rotlicht überfahren – vorsichtig, solange man niemanden gefährdet und solange man dies nicht ausnutzt, um die eigene Fahrt schneller fortzusetzen. Ja, auch wenn dies nicht explizit im Gesetz steht. Warum das so und weshalb das so wichtig ist? Weil sonst dahinter mangels Platz zum Rangieren für Nachfolgende wenig und vorne an der Haltelinie meist nichts mehr geht – siehe Video.

Was also tun, wenn von hinten Blaulicht (hier mehr zu dessen Geschichte) und Horn kommen? Behutsam über die Haltelinie schleichen und nach rechts bzw. auf der linken Spur nach links zur Seite ausweichen. Dort am Rand oder auf dem Trottoir (Achtung, Fussgänger!) halten. Bei mehreren Spuren zum Beispiel vor die Autos auf der Nebenspur fahren. Dann stehen bleiben, also nicht die eigene Fahrt fortsetzen. Achtung: Falls eine Spur ohnehin frei ist, lieber diese frei lassen.