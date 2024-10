Wer darf hier zuerst fahren?

Kurz zusammengefasst Handzeichen bei Pattsituationen an Kreuzungen nutzen

Nachts kann man mit Lichthupe signalisieren

Geregelt in Artikel 14, Absatz 5 der Verkehrsregeln-Verordnung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Wer darf in dieser Situation an einer Rechts-vor-links-Kreuzung zuerst fahren? Dies sorgt für Verwirrung. Foto: Blick Grafik 1/4

Timothy Pfannkuchen

Man kommt an eine Kreuzung mit Rechtsvortritt, und dort kommt aus jeder Richtung gleichzeitig ein Auto. Was jetzt? An sich haben wir es in der Fahrschule gelernt – doch oft dauert es Jahrzehnte, ehe dieser Fall mal eintritt. Und dann regiert Verwirrung.

Daher zur Auffrischung: In dieser Pattsituation müssen sich Lenkende durch Handzeichen verständigen. Artikel 14, Absatz 5 der Verkehrsregeln-Verordnung sagt: «In nicht geregelten Fällen, zum Beispiel wenn auf einer Verzweigung zugleich aus allen Richtungen Fahrzeuge eintreffen, haben die Führer besonders vorsichtig zu fahren und sich über den Vortritt zu verständigen.» Ein solches Patt kann beispielsweise an einer Kreuzung aus vier Strassen auch schon durch drei Autos entstehen, wenn ein Linksabbieger mitmischt. Also Handzeichen.

Plötzlich herrscht Verwirrung

Problematisch wird das heute oft dadurch, dass man die anderen Lenkenden durch die schrägen, spiegelnden Scheiben moderner Autos kaum sieht. Nachts kann man nur freundlich «Fahr' Du!» lichthupen. Mitunter fährt dann aber trotz Handzeichen erst mal gar niemand los, weil in dieser Situation niemand drängeln will und alle die anderen Autos vorlassen wollen.

Was tun? Wichtig: Wie vorgeschrieben blinken, falls man abbiegen will – bei Linksabbiegern warten sinnvollerweise noch, weil sie an sich erst den Gegenverkehr durchlassen müssten. Am besten ermuntert man Lenkende jenes Autos zum Losfahren, das zuerst da war. Falls man es wagt und losfährt, dies vorsichtig, langsam und immer bremsbereit tun. Und bitte einfach freundlich bleiben: Drängeln ist in dieser Situation der schlechteste Ratgeber.