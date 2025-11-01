DE
Schweizer Auto des Jahres 2026
Wählen und einen Fiat Grande Panda gewinnen

Die Publikumswahl zum «Schweizer Auto des Jahres 2026» läuft. Suche aus 39 Neuheiten deine Favoriten aus, gib ihnen deine Stimmen – und mit etwas Glück gewinnst du einen neuen, vollelektrischen Fiat Grande Panda im Wert von fast 30'000 Franken.
Publiziert: vor 22 Minuten
Der vollelektrische Fiat Grande Panda ist der Hauptpreis bei der Publikumswahl zum «Schweizer Auto des Jahres 2025».
Foto: Fabienne Bühler

Darum gehts

  • Publikumswahl zum «Schweizer Auto des Jahres 2026»
  • Wähle deine 3 Favoriten und gewinne als Hauptpreis einen Fiat Grande Panda
  • 39 Autoneuheiten stehen zur Auswahl, Teilnahme bis 23. November 2025 möglich
Andreas EngelRedaktor Auto & Mobilität

Bereits zum 15. Mal organisiert Ringier Medien Schweiz mit Partner Carmarket und den Titeln Blick, «Schweizer Illustrierte», «L'Illustré» und «La Domenica» die wichtigste sprachübergreifende Autowahl der Schweiz. Und alle Leserinnen und Leser sowie Userinnen und User können mitmachen.

Werde Teil der grössten Autojury des Landes, küre deine Favoriten und wähle das «Schweizer Auto des Jahres 2026»! Insgesamt 39 Autoneuheiten des Jahres stehen zur Wahl – von A wie Alfa bis Z wie Zeekr. Allen ist gemeinsam: Es sind neue Modelle, die 2025 in der Schweiz vorgestellt wurden und bis spätestens März 2026 bestellt werden können.

Mitmachen lohnt sich

Wähle aus Klein- und Sportwagen, SUVs und Stromern deine Favoriten und gib ihnen bis zum 23. November 2025 online via QR-Code oder direkt auf der Website deine Stimmen. Wie im letzten Jahr können dabei gleich für drei Modelle Stimmen abgegeben – einmal 5, einmal 3 und einmal 1 Stimme.

Das Modell, das die meisten Stimmen erhält, wird bei der Publikumswahl das «Schweizer Auto des Jahres 2026». Der Sieger wird wie das von einer Fachjury am Testtag im TCS-Fahrzentrum Betzholz ZH gewählte «Schweizer Auto des Jahres 2026» an einer Galaveranstaltung am 15. Januar 2026 bekanntgegeben.

Preise im Wert von über 30'000 Franken

Unter allen Teilnehmenden wird als Hauptpreis – unabhängig von den gewählten Marken oder Modellen – ein rein elektrischer Fiat Grande Panda La Prima im Wert von 29'190 Franken verlost. Der Grande Panda knüpft ans populäre Urmodell an – allerdings vollelektrisch. Mit knapp vier Metern Länge ist er deutlich grösser als das 3,41 Meter kurze Original, bleibt aber kompakt genug, um flink durch den Stadtverkehr zu wuseln. Seine erhöhte Sitzposition und das kantige Design sorgen für gute Rundumsicht. Mit 113 PS (83 kW) und rund 320 Kilometern Reichweite eignet er sich perfekt für den Alltag.

Als zweiter Preis wartet ein Satz Continental-Reifen im Wert von 1000 Franken auf den glücklichen Gewinner, als dritter Preis ein Kopfhörer Beoplay HX von Bang & Olufsen im Wert von 599 Franken. Hast du dich entschieden, für welche Modelle du stimmen möchtest? Dann wähle noch heute!

