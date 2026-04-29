Audi gönnt seiner elektrischen Einstiegsbaureihe Q4 E-Tron eine Auffrischung. Die Technik des Zwillingsbruders von VW ID.4 und Skoda Enyaq wird im Detail verbessert, während das Aussehen weitgehend gleich blieb. Auch die Preise bleiben auf Audi-Niveau.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Audi frischt den Q4 E-Tron auf, Marktstart in der Schweiz im Sommer

Allradversion mit 340 PS, bidirektionales Laden und höhere Reichweite bis 600 km

Preise ab 57'400 CHF, Sportback-Aufpreis 2100 CHF

Stefan Grundhoff Freier Mitarbeiter Auto & Mobilität

Der Q4 E-Tron ist ein zentrales Modell im Elektroportfolio von Audi – alleine in der Schweiz konnte Audi seit der Markteinführung 2021 über 11'000 Modelle verkaufen. Grund genug für die Ingolstädter, ihren meistverkauften Stromer nach fünf Jahren aufzufrischen. Zwischendurch erhielt der 4,59 Meter lange SUV-Stromer zwar kleinere Updates, doch nun folgt eine grössere Auffrischung, die neben der Technik auch die Optik und den Innenraum betrifft – wenn auch nur dezent.

Neues Interieur

Denn während sich abgesehen von neuen Lichteinheiten vorne wie hinten mit LED-Technik sowie einer geänderten Kühlermaske optisch von aussen kaum etwas getan hat, wird sich der Fahrer der neuen Generation über Details erfreuen. So steigt beispielsweise die Anhängelast um 400 Kilogramm auf bis zu 1,8 Tonnen bei der Allradversion.

Das neue Cockpit folgt dem Vorbild des grossen Bruders Q6 E-Tron, das sich optional um ein 12-Zoll-Beifahrerdisplay erweitern lässt. Die beiden induktiven Ladeschalen in der Mittelkonsole sind neu gekühlt und verfügen über eine – allerdings überschaubare – Ladeleistung von 15 Watt. Zudem ist die elektrische Heckklappe jetzt serienmässig. Der 515 Liter grosse Laderaum lässt sich durch Umlegen der Rücksitze auf bis zu 1487 Liter erweitern.

Doch während andere Marken selbst in der kompakten Mittelklasse auf ein 800-Volt-Bordnetz umsteigen, bleibt der Q4 E-Tron auch nach der Modellpflege bei seiner 400-Volt-Technik. Das sorgt für Einschränkungen bei der Ladeleistung am Schnelllader, die nur von 175 auf 185 kW steigt. So sind die Akkupakete in 27 Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen – bei einem Premiumstromer darf man heute durchaus weniger erwarten.

Zwei Versionen für den Schweizer Markt

Immerhin beherrscht der elektrische Crossover nach der Modellpflege das bidirektionale Laden und kann somit auch elektrische Verbraucher wie E-Bikes oder einen Kompressor mit der nötigen Energie versorgen. Die Akkukapazität liegt bei 82 kWh, was eine maximale Normreichweite von knapp 600 Kilometern bis zum nächsten Ladestopp ermöglicht. Da die Batteriegrösse gleich bleibt, bringt eine neue Leistungselektronik, nebst neuem Elektromotor im Heck und einem neuen Getriebe, einen Reichweitengewinn von rund 30 Kilometern.

Für den Schweizer Markt stehen zwei Versionen zur Wahl: Die Basisversion bildet der alleine über die Hinterachse angetriebene Audi Q4 E-Tron Performance mit 286 PS (210 kW). Deutlich interessanter dürfte für viele die Allradversion mit 340 PS (250 kW) sein, die mit dem grossen Batteriepaket rund 550 Kilometer weit stromert. Der Q4 SUV E-Tron Performance startet bei 57‘400 Franken, für den Allradler werden mindestens 61‘900 Franken fällig. Der Aufpreis für die coupéartigen Sportback-Varianten beträgt 2100 Franken. Die neuen Modelle sind ab Mai bestellbar, die Markteinführung ist für den Sommer geplant.