Porsche präsentiert den einzigartigen 911 GT3 RS «Tribute to Jo Siffert». Das Fahrzeug, das Rennsportlegende Jo Sifferts ersten Sieg im Porsche 917 würdigt, wird am 9. November 2024 an der Auto Zürich verlost.

Mehr Porsche 911 als ein GT3 RS geht nicht. Vor allem, weil er als eines der letzten Porsche-Modelle auch im Turbo- und Hybrid-Zeitalter noch das echte, reine Saugmotor-Konzept mit viel Leistung bei hohen Drehzahlen vertritt. Speziell machen ihn neben dem grossen beweglichen Heckflügel zur Reduzierung des Luftwiderstands auch die vier Drehknöpfe am Lenkrad, mittels derer sich Zug- und Druckstufe der Stossdämpfer oder die Fahrmodi einstellen lassen.

Mehr geht natürlich immer bei Porsche, wie schon ein Blick eine beliebige Preisliste des Sportwagenbauers zeigt. Umd wem nicht einmal die Optionenliste alle Wünsche erfüllt, der kann sich in Zuffenhausen (D) in die exklusive Porsche-Manufaktur begeben. Denn gehen die individuellen Erwartungen der Kundinnen und Kunden über den Konfigurator hinaus, beginnt der sogenannte «Sonderwunsch»-Prozess. Wie zum Beispiel beim 911 GT3 RS «Tribute to Jo Siffert».

Projekt mit Sohn

Als Hommage an die Rennsportlegende aus Freiburg baute die Manufaktur dieses exklusive Einzelstück auf Basis des GT3 RS. Der Über-911er wurde so lackiert, wie jener Porsche 917, in dem Jo Siffert (1936–1971) am 10. August 1969 beim 1000-Kilometer-Rennen in Zeltweg (A) den ersten Sieg dieses Über-Rennwagens einfuhr.

Die äusserlichen Veränderungen gegenüber dem normalen GT3 RS umfassen grün lackierte Teile an Front und Heck, lackierte Retro-Logos von Bosch, Shell-Öldeckel im Retro-Stil und die Silhouette des 917 an den Seitenteilen des Heckflügels. Des Weiteren findet man die damalige Startnummer 29 an den Seiten, auf der Motorhaube, der Unterseite des Heckspoilers und auf den Schnellverschlüssen der Räder.

Die Individualisierungen setzen sich im Innenraum fort: von den Einstiegsleisten mit Aufschrift «Tribute to Jo Siffert» bis zu den individuellen roten Sitzen mit der eingenähten Darstellung des Helms von Siffert in den Kopfstützen. Den persönlichen Aufkleber mit Sifferts Unterschrift durfte sein Sohn Philippe Siffert (53) auf die rechte Seite des GT3 RS kleben. Er hatte am einjährigen Projekt mitgearbeitet; live bestaunen konnte er das Fahrzeug aber zum ersten Mal erst bei der Enthüllung. «Die Entstehung dieses Porsche zu Ehren meines Vaters unmittelbar mitzuerleben, war ausgesprochen spannend», sagt Siffert.

Schweizer Motorsport-Legende Bis heute hat Joseph «Jo» Siffert (1936–1971) einen festen Platz in den Herzen der Schweizer Rennsport-Fans. 1957 auf zwei Rädern gestartet, wechselte er 1960 in den automobilen Motorsport. Er gewann zahlreiche Sportwagen- und Langstreckenrennen, startete ab 1962 auch in der Formel 1 und holte 1968 seinen ersten Sieg im Formel-1-Zirkus. 1971 setzte sein Unfalltod im britischen Brands Hatch seiner Karriere leider ein zu frühes Ende. Bei seiner Beisetzung nahmen 50'000 Menschen am Trauerzug teil. Jo Siffert 1970 am Formel-1-Grand-Prix von Monte Carlo. akg-images / Niklaus Stauss Bis heute hat Joseph «Jo» Siffert (1936–1971) einen festen Platz in den Herzen der Schweizer Rennsport-Fans. 1957 auf zwei Rädern gestartet, wechselte er 1960 in den automobilen Motorsport. Er gewann zahlreiche Sportwagen- und Langstreckenrennen, startete ab 1962 auch in der Formel 1 und holte 1968 seinen ersten Sieg im Formel-1-Zirkus. 1971 setzte sein Unfalltod im britischen Brands Hatch seiner Karriere leider ein zu frühes Ende. Bei seiner Beisetzung nahmen 50'000 Menschen am Trauerzug teil. Mehr

Auslosung an der Auto Zürich 2024

Und jetzt ab ins Museum mit dem Einzelstück? Nein: Für den Porsche 911 GT3 RS «Tribute to Jo Siffert» können sich potenzielle Käuferinnen und Käufer jetzt bei Schweizer Porsche-Händlern bewerben. Am 9. November (9.11.), wird der Sonder-911 an 37. Auto Zürich in der Messe Oerlikon ausgelost. Der Gewinner darf dann das Auto kaufen – für rund 700’000 Franken! Viel Geld, aber dafür gibts eine grosse Prise Exklusivität. «An der Auslosung zum Kauf werde ich aber nicht teilnehmen, auch wenn mir das Auto gefällt», verrät uns Siffert.

