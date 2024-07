Deutscher Autoriese auf Sparkurs – Manager rasend vor Wut Porsche-Verbot für Volkswagen-Manager!

Wenn Grosskonzerne sparen müssen, trifft es nicht immer nur die einfachen Leute am Fliessband. Auto-Gigant Volkswagen will in den nächsten Jahren Milliarden sparen – und verhängt kurzerhand ein Porsche-Verbot für die Teppichetage. Doch die Manager wehren sich.