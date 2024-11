Die am Sonntagabend zu Ende gegangene Auto Zürich 2024 zog mehr Publikum denn je in ihrer 38-jährigen Geschichte an. Auch bei der Anzahl Marken und Neuheiten konnte die grösste Automesse der Schweiz neue Rekorde verbuchen.

1/18 Schon einen Tag vor der offiziellen Eröffnung nutzten über 200 akkreditierte Medienschaffende die Chance, die zwei Dutzend Premieren auf der 2023 neu geschaffenen Media Stage zu bestaunen. Foto: Thomas Meier

Auf einen Blick Auto Zürich 2024 bricht Besucherrekord

Mehr Aussteller und Neuheiten denn je an der grössten Automesse der Schweiz

Mehr als 200 Medienschaffende vor Ort

1650 Elektro-Testfahrten an der EV Experience durchgeführt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

Bereits am Mittwoch, einen Tag vor der offiziellen Eröffnung, kann die Auto Zürich neue Bestmarken vermelden. Am Pressetag der mittlerweile grössten Automesse der Schweiz wollen sich mehr als 200 akkreditierte Medienschaffende die zwei Dutzend Premieren auf der 2023 neu geschaffenen Media Stage nicht entgehen lassen – vom elektrischen Kleinwagen bis zum spektakulären Luxusboliden wird ihnen das ganze automobile Spektrum geboten. Zur exklusiven Voreröffnungsparty am Mittwochabend strömten dann rund 4500 geladene Gäste in die Oerliker Messehallen.

Doch auch an den gewöhnlichen Besuchertagen von Donnerstag bis Sonntag können sich die Organisatoren über weitere Bestmarken freuen: 70 Marken und über 80 Neuheiten markieren zwei weitere absolute Rekorde in der 38-jährigen Geschichte der Automesse. Und ein weiterer ist seit Sonntagabend ebenfalls geknackt: Mit exakt 64'619 verkauften Tickets verbuchte die Auto Zürich die höchsten Besucherzahlen aller Zeiten.

Grosses Interesse an E-Testfahrten

Auch die erneut durchgeführte EV Experience, bei der Besucherinnen und Besucher gratis Probefahrten in den neuesten Elektromodellen buchen konnten, stiess auf riesiges Interesse: Rund 1650 Testfahrten mit den 31 unterschiedlichen zur Verfügung stehenden Modellen entsprechen einer Steigerung von 30 Prozent gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2023.

Entsprechend positiv fällt das Fazit von Präsident Karl Bieri (74) nach der 37. Ausgabe der Auto Zürich aus: «Die diesjährige Auto Zürich war ein grosser Erfolg und wegweisend für das Mobilitätsverhalten der Schweizer Bevölkerung.» Geschäftsführerin Ines Nägeli (57) ergänzt: «Die begeisterten und faszinierten Besucherinnen und Besucher demonstrieren eindrucksvoll das grosse Interesse der Menschen an der Mobilität der Zukunft – und spiegeln die Überzeugung wider, dass das nachhaltige und digitale Auto dabei eine zentrale Rolle einnehmen wird.»