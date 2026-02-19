Audi attackiert die deutsche Premium-Konkurrenz: Der neue RS5 startet ab sofort als Limousine und Kombi Avant mit aggressiver Optik, 639 PS und Plug-in-Hybridantrieb bei knapp 115'000 Franken.

Bis zu 639 PS und 825 Nm Drehmoment für sportliche Dynamik

Basispreis: Limousine ab 114'550 CHF, Avant ab 116'400 CHF

Stefan Grundhoff Freier Mitarbeiter Auto & Mobilität

BMW schockte die Konkurrenz mit dem neuen M3 und M4. Derweil griff Mercedes mit dem AMG C63 und der hybriden Vierzylinder-Generation kräftig daneben und muss jetzt teuer Abbitte leisten. Und Audi konnte zwar eine Klasse drüber mit den bulligen RS6 und RS7 punkten, doch die RS4 und RS5 waren schlicht zu brav, um gegen die Münchner M3 und M4 ernsthaft anzustinken. Schmerzhaft für Audi, schliesslich waren es die Ingolstädter, die in der sportlichen Kombi-Mittelklasse lange Jahre das Sagen hatten.

Doch mit der BMW-Übermacht soll jetzt Schluss sein. Die neue Generation des Audi RS5 tritt nicht nur mit einer extrem selbstbewussten Optik an – stark ausgeformte Kotflügel, riesige Heckschürze und ovale Krawall-Auspuffendrohre sind ein klares Statement –, sondern legt auch technisch massiv nach. Um der leistungsstarken Konkurrenz von BMW (mit bis zu 550 PS/404 kW) oder AMG (680 PS/500 kW) nicht hinterherzufahren, bleibt Audi zwar beim bekannten 2,9-Liter-V6-Biturbo, ergänzt diesen aber zusätzlich mit einem 177 PS (130 kW) starken E-Motor. So leistet der Allradler RS5 üppige 639 PS (470 kW) und ein maximales Drehmoment von 825 Nm.

Coupé-Version gestrichen

Einziger Wermutstropfen: Den RS5 wird es künftig nur noch als Limousine oder Kombi Avant geben. Das imageträchtige Coupé wurde gestrichen – und ein Cabrio gab es vom RS4 oder RS5 ohnehin schon seit einigen Jahren nicht mehr.

Der Leistungszuwachs ermöglicht den Spurt von 0 auf Tempo 100 in deutlich unter vier Sekunden – trotz des üppigen Leergewichts von über 2,3 Tonnen – und eine Spitze von 285 km/h. Das elektronische Sportfahrwerk mit breiterer Spur rollt auf 20- beziehungsweise 21-Zoll-Rädern und arbeitet mit einem neu entwickelten Hinterachsgetriebe samt Torque Vectoring, das die Kraft möglichst variabel an der Hinterachse verteilt. Zudem hat man die Wahl, ob der bullige RS5 mit seinem üppigen Gewicht von einer Stahl- oder einer teureren Keramikbremsanlage verzögert werden soll.

Elektrisch durch den Alltag

Die Zwei-Ventil-Dämpfung soll Nick- und Wankbewegungen bei ambitionierter Fahrt reduzieren und so insgesamt ein besonders breites Spektrum zwischen Komfort und Sportlichkeit bieten. Rein elektrisch kann der RS5 dank seines knapp 26 kWh grossen Batteriepakets im Hinterwagen bis zu 80 Kilometer zurücklegen. An einem 11-kW-Lader ist der Akku in etwa zweieinhalb Stunden wieder vollständig aufgeladen.

Beide RS5-Varianten stehen ab sofort zum Verkauf. Die Limousine startet bei 114’550 Franken, der Kombi Avant bei 116’400 Franken. Die ersten Modelle werden voraussichtlich ab Sommer an die leistungshungrigen Audi-Kunden ausgeliefert – und sollen dann unterstreichen, dass Audi in der sportlichen Mittelklasse wieder ganz vorne mitmischen will.