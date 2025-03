1/19 Letzten Herbst hatte Aston Martin bereits die dritte Generation des luxuriösen Vanquish Coupé vorgestellt. Foto: Zvg

Darum gehts Aston Martin präsentiert neues Cabrio-Flaggschiff Vanquish Volante mit 835 PS

Leistungsstärkstes Cabrio auf dem Markt ohne Elektro-Unterstützung

Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 3,4 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 345 km/h

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

Einen Makel hat der neue Vanquish Volante schon lange vor dem Marktstart: Das neue offene Flaggschiff-Modell aus dem Hause Aston Martin rollt nicht vor dem dritten Quartal zu den Händlern der britischen Sportwagenmarke – also frühestens zum Spätsommer. Gut betuchte Frischluft-Fans müssen sich also in Geduld üben, bis sie das Luxus-Cabrio in der Einfahrt begrüssen können. Freuen können sie sich aber schon jetzt: Wie bei der geschlossenen Variante setzt Aston Martin beim Antrieb auf einen doppelt aufgeladenen 5,2-Liter-V12-Motor, der mit imposanten Leistungsdaten von 835 PS (614 kW) und bis zu 1000 Nm Drehmoment aufwartet.

Damit überflügelt der Vanquish Volante nicht nur alle offenen Serienautos der Firmengeschichte, sondern auch die Konkurrenz: Kein Cabrio auf dem Markt bietet aktuell mehr Leistung – und das ohne jegliche Elektro-Unterstützung notabene. Eine weitere Bestmarke: Noch nie gab es ein leistungsstärkeres Cabrio mit Frontmotor – Bentley, Ferrari und Co. müssen sich hinten anstellen.

Frischluft serienmässig

Um die gewaltige Literleistung von 160 PS zu erreichen, haben die britischen Ingenieure beim V12-Aggregat nochmals viel Mühe in die Detailarbeit gesteckt, den Zylinderblock und Pleuel verstärkt, die Zylinderköpfe neu gestaltet und die maximale Drehzahl der Turbolader erhöht. Aus dem Stand schiesst der einzig über die Hinterräder angetriebene Vanquish Volante in 3,4 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht eine beeindruckende Höchstgeschwindigkeit von 345 km/h. Die gigantische Motorleistung wird über die ZF-Achtgang-Automatik und das elektronische Sperrdifferenzial an der Hinterachse übertragen.

Wie es sich für ein Luxus-Cabrio gehört, öffnet und schliesst das stramme Stoffverdeck in rund 15 Sekunden auch während der Fahrt (bis 50 km/h) elektrisch. Der aufwendige Verdeckmechanismus und zusätzliche Versteifungen der Karosserie sorgen allerdings dafür, dass der Volante im Vergleich zum Coupé um 95 Kilogramm zulegt und trocken auf ein Gewicht von 1880 Kilo kommt. Fahrbereit dürften es aber wohl eher zwei Tonnen sein, wozu auch die umfangreiche Serienausstattung im rundum mit Leder ausgelegten Innenraum beiträgt: Eine Carbonkeramikbremsanlage gibt es ebenso serienmässig wie 21-Zoll-Felgen, ein Soundsystem von Bowers & Wilkins sowie einstellbare Bilstein-Dämpfer. Einzig eine Titan-Abgasanlage können Kunden gegen Aufpreis erwerben, um das Motor-Sounderlebnis noch zu steigern.

Zum Preis des 4,85 Meter langen Vanquish Volante schweigt sich Aston Martin noch aus. Schon beim Coupé soll es gerüchtehalber erst bei rund 400'000 Franken losgehen. Traditionell dürfte die offene Variante hier noch eine Schippe drauflegen.