Auf einen Blick Aston Martin Vantage Roadster: Schweizer Premiere ohne Auto

Stoffverdeck öffnet und schliesst bei Geschwindigkeiten bis 50 km/h in unter sieben Sekunden

665 PS starker V8-Biturbomotor mit 800 Nm maximalem Drehmoment

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Ziemlich peinlich: Anfang Woche lud Aston Martin diverse Schweizer Journalistinnen und Journalisten in den Showroom nach Opfikon ein. Grund: die Schweizer Premiere des neuen Aston Martin Vantage Roadster. Feierlich soll das Fahrzeug enthüllt werden. Doch beim Eintreffen der Journalistenschar heisst es von Aston Martin, man soll sich noch etwas gedulden – das Fahrzeug stecke nämlich noch am deutschen Zoll fest.

Tatsächlich schafft es der Zweiplätzer nicht mehr pünktlich zur angekündigten Premiere in der Schweiz. Tina Brenner von Aston Martin Europa nimmts mit Humor: «Eine Weltpremiere! Noch nie haben wir die Enthüllung eines Fahrzeugs ohne Auto gefeiert». Auch die Gäste nehmen es gelassen und mit Humor – und begutachten stattdessen halt das geschlossene Vantage Coupé.

Offen in unter sieben Sekunden

Ganz spät am Abend stand die heiss erwartete Premiere dann doch noch im Showroom in Opfikon. Und so hatten wir dann doch noch kurz Gelegenheit, den neuen Roadster etwas genauer zu betrachten. Technisch und bis aufs Stoffverdeck auch optisch unterscheidet er sich kaum von seinem geschlossenen Bruder. Dennoch verdient das Stoffverdeck besondere Erwähnung: Es lässt sich selbst während der Fahrt bis Tempo 50 in nur 6,8 Sekunden öffnen oder schliessen – ein Rekordwert! Sonst ist aber alles wie beim Coupé: Der grosse Kühlergrill bringt mehr Luft zum Motor und der Frontsplitter sorgt bei hohen Tempi für weniger Auftrieb und somit für mehr Stabilität. Ebenfalls gibts an der Front Matrix-LED-Scheinwerfer und an der Flanke in der Mitte der Lufteinlässe Zierleisten mit Schriftzug.

Serienmässig steht der Brite auf 21-Zoll-Leichtmetallfelgen mit massgeschneiderten Michelin-Reifen. Dazu gibts einen breiteren Heckstossfänger mit seitlichen Lufteinlässen. Mathias Plutschow, Geschäftsführer von Aston Martin Zürich, erklärt uns: «Der neue Vantage verfügt auch als Roadster über alle wichtigen Assistenzsysteme. Zudem ist der Bildschirm mit 4K-Auflösung einer der schärfsten im Sportwagensegment».

Angetrieben wird auch der Roadster vom bekannten Vierliter-V8-Biturbo mit 665 PS (489 kW) und 800 Nm Drehmoment – ohne jegliche elektronische Unterstützung, wie es inzwischen so mancher Mitbewerber macht. Der Motor befindet sich unter der Fronthaube, die Kraft überträgt ein Achtgang-Automatikgetriebe von ZF allerdings an die Hinterräder.

Die Schweizer Preise kommuniziert Aston Martin (noch) nicht. Jedoch dürfte der Roadster vermutlich etwas teurer werden als das rund 230'000 Franken kostende Coupé. Und sofern die Zollämter wollen, rollt der offene Vantage noch vor dem Sommer zu den Schweizer Händlern.