Das ist die neue 1000-PS-Corvette

1/18 Chevrolet enthüllt die neue Corvette ZR1! Zum 5,5-Liter-V8 kommen erstmals zwei Turbolader.

Denis Fried Praktikant Auto & Mobilität

In der Autoindustrie ist das Downsizing angesagt. Motoren werden kleiner, effizienter und oft auch als Hybrid mit zusätzlichem E-Motor angeboten, um die Emissionen zu senken. Spritschluckenden V8-Motoren wird derweil meist der Garaus gemacht – zumindest fast. Denn jetzt kommt Chevrolet mit einem Hammer: Die neue ZR1-Version der Corvette C8 wird über 1000 PS leisten!

Das Undenkbare wird real

«Chevrolet has unleashed the unthinkable» heisst es in der Pressemitteilung stolz. Denn der 5,5-Liter-V8 Motor ist der stärkste V8, der je in den USA hergestellt wurde. Erstmals für eine Corvette wird dem handgefertigten V8 mit zwei Turboladern die Verbrennungsluft in die Zylinder gedrückt. Das ist möglich dank des veränderten Einbaus des Motors bei der aktuellen Corvette: Frühere Generationen mit Frontmotor hätten schlicht keinen Platz für die Turbos gehabt. Bei der C8 mit Mittelmotor ist das aber möglich, und bringt Vorteile bei der Performance: Das zusätzliche Gewicht auf der Hinterachse hilft, die 1064 PS (782 kW) auf die Strasse zu bringen.

Neue Lufteinlässe sorgen für bessere Kühlung, während die durchströmte Fronthaube zusätzlichen Abtrieb liefert. Wer noch mehr Leistung will, bekommt mit der ZTK-Package optional einen aggressiveren Heckflügel, etliche Karbonteile und eine härtere Federung. Doch der ZR1 sollte auch in der Basisversion mehr als genug Leistung erbringen. Genaue Beschleunigungswerte wurden noch nicht veröffentlicht, eine Viertelmeile wurde damit aber bereits in unter 10 Sekunden gefahren! Um das Biest zu bändigen, wurde auch das Chassis überarbeitet.

Praktische Hommage

Corvette-Fans dürfen sich auch über die Rückkehr eines beliebten Merkmals freuen: Die ZR1 wird wieder eine getrennte Heckscheibe haben. «Das Element ist nicht nur eine Hommage an Corvettes Geschichte, sondern hilft auch dem Auto», sagt Designdirektor Phil Zak. Das Panel zwischen den Scheiben dient der Wärme-Abführung und verbessert die Kühlung des Motorraums.

Gebaut wird die Rennmaschine in der Corvette-Fabrik in Bowling Green, Kentucky (US). Produktionsstart ist aber erst nächstes Jahr, wenn alle Tests beendet sind. Zumal auch die Preise und die Markteinführung in Europa noch nicht bestätigt sind.

Mit der neuen ZR1 belebt Chevrolet wieder die Träume von Verbrenner-Fans. Zumal eine rein elektrische Corvette bereits angekündigt ist – wenn auch noch ohne Lancierungsdatum. Ob eine Corvette ohne V8, aber mit E-Motor bei den Kunden ankommt?