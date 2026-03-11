Mit den neuen VLE und VLS hebt Mercedes die V-Klasse ins Luxussegment. Die Grossraumgleiter bieten Elektroantrieb, Privatjet-Komfort und bis zu 8 Sitzplätze. Mercedes-Van-Chef Thomas Klein spricht von einer neuen Ära.

Mercedes startet mit neuer V-Klasse-Generation VLE

VLE 300: 272 PS, 700 km Reichweite, 115-kWh-Batterie, 800-Volt-Netz

Stefan Grundhoff Freier Mitarbeiter Auto & Mobilität

Das Van-Geschäft wird längst nicht mehr in Europa entschieden, sondern in Asien und allen voran in China. Dort gelten luxuriöse Grossraumvans längst als überlegene Alternative zu klassischen Oberklasse-Limousinen wie der Mercedes S-Klasse. Modelle von Marken wie Toyota, Lexus oder Li Auto prägen diesen Trend. Kein Wunder also, dass lokale Tuningfirmen die aktuelle V-Klasse seit Jahren zu inoffiziellen Maybach-Versionen umbauen – mit edler Lounge-Ausstattung und markantem Status-Grill. Für Mercedes war das bisher allerdings ein Geschäft ohne direkten Gewinn. Das soll sich nun ändern.

Mit der neuen Generation der V-Klasse beginnt für die Marke eine völlig neue Van-Ära. Die Nachfolger tragen künftig die Namen VLE und VLS und sollen das Segment deutlich nach oben verschieben – vom klassischen Personentransporter zum Luxusvan auf Privatjet-Niveau. Gleichzeitig entsteht auf derselben Plattform auch eine neue Generation von Nutzfahrzeugen. Beim Antrieb haben Kunden künftig freie Wahl zwischen Elektro- und Verbrennertechnik.

Der Beginn einer neuen Ära

Den Auftakt macht der elektrische VLE, der auf der neuen Plattform «Van.ea» basiert. Die bisherige V-Klasse bleibt zunächst im Programm, bis im kommenden Jahr eine Verbrennerversion auf der gleichen Plattform folgt. Beide Varianten sollen laut Mercedes das Fahrgefühl eines Crossovers mit der Vielseitigkeit eines Vans verbinden. Technisch setzt der Hersteller dabei auf moderne Features wie ein 800-Volt-Bordnetz und optionale Extras wie eine Luftfederung sowie eine mitlenkende Hinterachse.

Optisch hat der Nachfolger mit der bisherigen V-Klasse kaum noch etwas gemein. Grosse Räder zwischen 19 und 22 Zoll, fliessende Linien und ein markanter Frontgrill lassen den Van eher wie eine Luxuslimousine oder einen Grand Tourer wirken. «Der neue VLE markiert den Beginn einer neuen Ära bei Mercedes-Benz», sagt Vans-Chef Thomas Klein. Die Kombination aus Vielseitigkeit, Limousinenkomfort und einem völlig neuen Raumerlebnis mache das Modell einzigartig im Segment der Fahrzeuge mit bis zu acht Sitzplätzen.

Bis zu 4000 Liter Ladevolumen

Zum Marktstart im Sommer kommt zunächst der VLE 300 mit einem 272 PS (200 kW) starken Elektromotor und einer 115-kWh-Batterie, die Reichweiten von bis zu 700 Kilometern ermöglichen soll. Darüber rangiert der VLE 400 4Matic mit Allradantrieb und 415 PS (305 kW). Der Energieverbrauch liegt laut Hersteller zwischen 18,6 und 21 kWh pro 100 Kilometer. Dank der 800-Volt-Technik kann der Van mit bis zu 300 kW schnellladen, während am AC-Lader bis zu 22 kW möglich sind. Später folgen weitere Varianten, darunter Modelle mit kleinerer 80-kWh-Batterie sowie Versionen mit klassischen Verbrennungsmotoren.

Trotz Luxusanspruch bleibt der VLE ein echtes Raumwunder. Das Ladevolumen reicht von 795 bis über 4000 Litern, zusätzlich dürfen bis zu 2,5 Tonnen an den Haken. Vorne gibt es bis zu drei Displays mit 10 bis 14 Zoll sowie ein Head-up-Display, während im Fond optional ein aus dem Dach ausfahrender 31-Zoll-Bildschirm mit 8K-Auflösung, Splitscreen-Funktion und bis zu 22 Lautsprechern für Unterhaltung sorgt. Optional sind elektrische Rollos für die Fenster im Fond und ein verschattbares Panoramadach erhältlich. Die elektrische Heckklappe mit separat zu öffnender Scheibe bleibt dagegen – ganz typisch Mercedes – aufpreispflichtig. Schweizer Preise stehen zwar noch nicht fest, dürften aber beim VLE 300 bei rund 90'000 Franken beginnen.