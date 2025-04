Ferrari schärft den 296 zum Speciale

1/22 Ferrari enthüllt die beiden Sonderversionen 296 Speciale (rechts) und den offenen 296 Speciale Aperta. Foto: zVg

Darum gehts Ferrari enthüllt 296 Speciale und 296 Speciale Aperta

Innenraum mit mehr Karbon und Alcantara, Türgriffe in Verkleidung integriert

Gesamtleistung von 880 PS, 0–100 km/h in 2,7 Sekunden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Bevor im Verlaufe des Jahres der erste elektrische Ferrari enthüllt wird, präsentieren die Italiener noch eine Spezialversion. Nach 360 Challenge Stradale, F430 Scuderia, 458 Speciale und 488 Pista erhält jetzt auch die 296er-Baureihe zwei Sondermodelle – den 296 Speciale und den offenen 296 Speciale Aperta. Die neuen Varianten basieren auf dem 2021 erschienenen 296 GTB Coupé beziehungsweise dem 296 GTS Cabrio.

435 Kilogramm Abtrieb

Viel bleibt dabei nicht beim Alten. Die Aerodynamik wurde umfassend überarbeitet. Es gibt eine neue Frontschürze und Kanäle durch die Motorhaube zur Verbesserung der Kühlung. Am Heck sorgen vertikale Finnen und ein aktiver Spoiler für mehr Abtrieb. Ferrari hat zudem auch den Unterbodenbereich überarbeitet. So schafft der Speciale 435 Kilogramm Abtrieb an der Hinterachse bei 250 km/h – das sind mehr als die beiden Brüder 296 GTB (300 kg) und 296 Assetto Fiorano (360 kg). Durch den Einsatz von Titan und Karbon konnte das Gewicht je nach Modell um 50 bis 60 Kilogramm reduziert werden. Das Fahrwerk wurde tiefergelegt und die elektronische Steuerung optimiert, was den maximalen Wankwinkel in Kurven um 13 Prozent verringert.

Im Innenraum kommen vermehrt Karbon und Alcantara zum Einsatz. Die Anzahl der Bauteile wurde reduziert, beispielsweise sind die Türgriffe jetzt direkt in die Verkleidung integriert. Zudem gibt es wieder richtige Tasten am Lenkrad, statt die häufig kritisierten Touch-Bedienelement der anderen Modelle. Für ein verlängertes Wochenende gibts ein Kofferräumchen vorne mit 169 Litern und ein Taschenabteil von knapp über 100 Liter hinter den Sportsitzen.

Leistungszuwachs um 50 PS

Beim Dreiliter-V6-Benziner wurde die Leistung von 663 auf 700 PS (488 auf 515 kW) erhöht, beim zwischen Verbrenner und Achtganggetriebe verbauten Elektromotor erhöhte Ferrari die Leistung von 167 auf 180 PS (123 auf 132 kW). So entsteht eine Gesamtleistung von 880 PS (647 kW), die auf die Hinterräder übertragen wird – also 50 PS (37 kW) mehr als der normale 296. Dies wurde durch technische Finessen wie Titan-Pleuel, verstärkte Kolben, einer leichteren Kurbelwelle sowie neue Lader und eine angepasste Motorsteuerung möglich.

Tempo 100 erreicht der geschlossene Speciale in 2,7 Sekunden, bis 200 km/h vergehen lediglich sieben Sekunden – abgeregelt wird erst bei 350 km/h Spitze. Auf der hauseigenen Strecke in Fiorano (I) nimmt der Speciale seinem normalen Bruder übrigens 2,5 Sekunden pro Runde ab. Zudem kann der Plug-in-Hybrid 25 Kilometer rein elektrisch zurücklegen und bis zu 135 km/h Spitze ohne Verbrennermotor fahren.

Anders als vorgängige Spezialversionen, wie der 458 Speciale oder der 812 Competizione, wird der 296 Speciale nicht in einer limitierten Auflage hergestellt, sondern nur für einen kurzen Zeitraum angeboten. Die Auslieferungen beginnen Anfang nächsten Jahres. Käufer können eine spezielle Lackierung mit weissen Längsstreifen und Startnummern auf den Türen ordern.

Schweizer Preise gibt es noch keine. In Italien startet das Coupé bei umgerechnet rund 380'000 Franken, die offene Version schlägt mit rund 430'000 Franken zu Buche. Bei uns dürfte der Preis aber noch etwas höher ausfallen. Und kleine Auflage für interessierte Käufer: Um einen 296er Speciale oder Speciale Aperto kaufen zu können, sollte man bereits in den letzten fünf Jahren einen weiteren neuen Ferrari gekauft haben.