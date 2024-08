Der Mustang ist Fords Sportwagenikone schlechthin und feiert dieses Jahr sein 60-jähriges Jubiläum. Am Wochenende findet in Zug eines der grössten Mustang-Treffen Europas statt – mit Hunderten neuen und alten Modellen des Ponycars.

1/10 Am 3. August findet in den Stierenstallungen Zug das Mustang & Shelby Meeting statt.

Denis Fried Praktikant Auto & Mobilität

Bereits zum achten Mal findet am Samstag, 3. August, das Ford & Shelby Meeting in der Schweiz statt. Passend zum 60-jährigen Jubiläum der Ponycar-Ikone kommt somit nach mehreren, coronabedingten Verschiebungen eine der grössten Mustang-Partys Europas zurück. Mustang-Fans oder solche, die es werden wollen, treffen sich zwischen 10 und 18 Uhr in den Stierenstallungen in Zug, wo die wohl grösste Mustang-Herde der Schweiz zusammenkommt.

Jubiläumsfeier

Der legendäre Mustang erfreut sich auch heute noch grosser Beliebtheit und rollt nach sieben Generationen und über zehn Millionen verkauften Fahrzeugen nach wie vor mit fettem V8-Motor vom Fliessband – etwas, das bei den immer strengeren CO 2 -Grenzwerten nicht mehr selbstverständlich ist. In Zug können Fans und Enthusiasten einen Blick in die bewegte Geschichte des US-Sportwagens werfen. Denn für den 60. Geburtstag stellen eingefleischte Mustang-Besitzer, allen voran der Mustang Club Schweiz, ihre glanzpolierten Ponycars zur Schau.

Im Areal und in den Hallen der Stierenstallungen werden Old- und Youngtimer sowie Neuwagen ausgestellt. Wer schon immer einmal ein Blick auf die Autos von Filmhelden wie Bullitt oder John Wick werfen wollte, ist hier am richtigen Ort. Auch Motorsport-Fans kommen am Event nicht zu kurz, denn Werkstuner Shelby wird ebenfalls vor Ort sein und dem Publikum hochgezüchtete High-Performance-Versionen des Mustang präsentieren.

Ford als Hauptsponsor

Als Hauptsponsor ist auch die Ford Motor Company Schweiz am Event vertreten. Im Fokus steht dabei die Präsentation der neuesten, siebten Generation des Mustang, darunter auch die Top-Version Mustang Dark Horse. Neben den Ponycars werden aber auch weitere Fahrzeuge von Ford wie Mach-E, Explorer, Bronco und F-150-Lightning dabei sein.

Auch für reichlich Unterhaltung ist gesorgt: Zahlreiche Livebands heizen den Besucherinnen und Besuchern während des ganzen Events ein. Und wer die Mustangs nicht nur anschauen, sondern auch in freier Wildbahn erleben möchte, kann sich ab 13.30 Uhr für Passagierfahrten in einem der legendären V8-Sportler anmelden.