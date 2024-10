Kurz zusammengefasst Dacia will das C-Segment mit dem Bigster erobern

Einstiegsversion des Bigster in Deutschland ab unter 25'000 Euro

Topmodell mit 155 PS starkem Vollhybrid und 667 Litern Kofferraum

Bigster soll auch als Allradler kommen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Mit dem 4,57 Meter langen Bigster will Renaults Budget-Tochter Dacia das hart umkämpfte C-Segment erobern. Foto: Clement Choulot 1/18

Andreas Engel und Wolfgang Gomoll

«Heute ist ein Wendepunkt für Dacia», jubelt Denis Le Vot (59) und fügt sogleich kämpferisch hinzu: «Wir wollen das C-Segment erobern!» Hinter dem Chef der rumänischen Renault-Tochter steht Dacias neues Topmodell – der Bigster. Der Name ist gleich in zweierlei Hinsicht Programm: Mit einer Länge von 4,57 Metern wird der Crossover zum grössten Fahrzeug im Dacia-Portfolio – und gross sind auch die Ambitionen des französisch-rumänischen Autobauers. Schliesslich will man im hart umkämpften C-Segment erfolgreich sein, dem automobilen Haifischbecken schlechthin. «Wir wollen da unseren Anteil holen, wie mit den anderen Autos auch.»

Es ist eine Kampfansage an die Platzhirsche von Ford, Skoda, Toyota oder VW. Und die Chancen, der Konkurrenz auch oberhalb des vor Kurzem neu aufgelegten Kompakt-SUVs Duster (4,34 m Länge) Kunden abzuluchsen, stehen besser denn je. Schliesslich fährt Dacia in den letzten Jahren entgegen der miesen Stimmung in der Automobilbranche mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis von Erfolg zu Erfolg.

Billig ist nur der Preis

In Deutschland wird die Einstiegsversion des Bigster, der ab April 2025 auch zu den hiesigen Händlern rollt, ab unter 25'000 Euro beginnen. Das Topmodell mit neuem 155 PS starkem Vollhybrid soll schon für weniger als 30'000 Euro starten – teils über 10'000 Euro weniger als auf den Preisschildern der Konkurrenz. Auch in der Schweiz dürfte der Dacia Bigster bei kaum mehr als 30'000 Franken beginnen, auch wenn die in anderen europäischen Ländern günstigste Version mit LPG-Gas-Antrieb bei uns nicht angeboten wird.

Wer jetzt aber glaubt, mit dem Bigster ein Billig-SUV zu bekommen, der täuscht sich, wie eine erste Sitzprobe zeigt. Schon die Einstiegsversion «Essential» bietet serienmässig unter anderem einen zentralen 10,1-Zoll-Touchscreen, 7-Zoll-Digitalinstrumente, manuelle Klimaanlage, Rückfahrkamera und Parksensoren hinten. Und auch Platz ist massig vorhanden, sowohl vorne, als auch in Reihe zwei. Dazu kommt auch ein Kofferraumvolumen von mindestens 667 Litern. Wer will, findet unter dem Kofferraumboden sogar ein echtes Reserverad.

Auch Allradler wird kommen

Als erstes Fahrzeug aus dem Renault-Konzern erhält der Bigster Hybrid 155 den weiterentwickelten Vollhybrid-Antriebsstrang auf Basis des E-Tech-Hybridmoduls mit 140 PS (103 kW), der etwa im Familien-Crossover Jogger zum Einsatz kommt. «Für den Bigster wollten wir eine Version mit mindestens 150 PS», erklärt Dacia-Marketingchefin Sophie Albertus. Gesagt, getan. Das grundsätzliche Layout des 155 PS (114 kW) starken Antriebssystems bleibt bestehen: Es kombiniert einen 107 PS (79 kW) starken Vierzylinder-Benzinmotor, zwei Elektromotoren (eine 50-PS-Maschine und einen Hochspannungs-Startergenerator), eine 1,4-kWh-Batterie und ein automatisches Elektrogetriebe.

Letzteres verfügt über vier Gänge für den Verbrennungsmotor und über zwei weitere für die E-Motoren. Der 1,8-Liter-Verbrennungsmotor hat eine direkte Einspritzung und ist bereits für die Abgasnorm Euro 7 vorbereitet. Das Getriebe stammt aufgrund des gestiegenen Drehmoments aus dem Renault Espace. Im Stadtverkehr soll ein Grossteil der Strecken rein elektrisch zurückgelegt werden können.

Die zweite Motorisierung, der 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner TCe 140, basiert auf dem TCe 130 aus dem kompakteren Duster mit 48-Volt-Mildhybridisierung und 0,8-kWh-Batterie. Das System leistet kombiniert 140 PS, die Kraftübertragung übernimmt ein Sechsgang-Schaltgetriebe. Mit dem gleichen Motor bietet Dacia auch eine Allradvariante des Bigster als TCe 130 4x4 mit 130 PS (96 kW) an.