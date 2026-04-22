Smarts City-Ikone kehrt zurück: Auf der Auto China präsentiert der Hersteller den urbanen Zweisitzer Concept #2 mit 300 km Reichweite. Auch eine sportliche Limousine wird enthüllt, die aber voraussichtlich auf dem chinesischen Markt bleibt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Smart bringt legendären Zweisitzer Fortwo vollelektrisch zurück

Elektro-Reichweite von 300 km, Ladezeit 10-80 Prozent unter 20 Minuten

Die Serienversion debütiert im Herbst 2026 in Paris War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wenige Tage vor dem Beginn der Auto China in Peking teilen diverse Hersteller Ankündigungen und Konzepte, um die Spannung in die Höhe zu treiben. Darunter findet sich auch Volvo-Schwester Smart, bei der es nach dem Neustart mit den Elektro-Modellen #1, #3 und #5 rund läuft.

Eigentlich hatte sich Smart mit dem Verkauf an den chinesischen Autogiganten Geely von seiner ursprünglich «smarten» Idee verabschiedet: dem ikonischen Zweisitzer Smart Fortwo (hier die ganze Geschichte). In Chinas Hauptstadt feiert der legendäre Kleinstwagen als vollelektrisches Concept #2 nun sein Comeback – das Smart den urbanen Zweisitzer zurückbringen will, ist dabei schon länger offiziell bestätigt.

Europa-Debüt im Herbst

Noch trägt der kompakte Stromer den Namen Concept #2, doch die Serienversion soll bereits im Herbst auf dem Pariser Autosalon der Weltöffentlichkeit präsentiert werden. Mit einer Länge von rund 2,80 Metern bleibt er ganz in der Tradition des Fortwo: klein, wendig und konsequent für die Stadt gedacht.

Technische Details hält Smart bislang unter Verschluss, bestätigt ist jedoch eine elektrische Reichweite von rund 300 Kilometern – ein klarer Fokus auf den urbanen Alltag. Gleichzeitig soll der #2 an einer DC-Schnellladesäule die Batterie in weniger als 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden können. Weil die Räder wiederum weit auseinander platziert sind, ergibt sich im Innenraum ein gewohnt grosszügiges Platzangebot. Dennoch soll der Wendekreis laut Smart bei nur 6,95 Meter liegen.

Parallel dazu präsentiert Smart mit dem #6 eine deutlich grössere, sportlich ausgelegte Limousine. Sie folgt der aktuellen Designsprache «Love, Pure, Unexpected» und zeigt klar die Handschrift von Kooperationspartner Mercedes – optisch erinnert vieles an den Mercedes CLA. Allerdings dürfte dieses Modell nach aktuellem Stand lediglich für den chinesischen Markt bestimmt sein und nicht nach Europa kommen. Damit wird deutlich: Smart richtet sich strategisch breiter aus und kehrt gleichzeitig zu den Wurzeln zurück – und kombiniert diese mit neuen, global ausgerichteten Fahrzeugkonzepten.