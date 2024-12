1/8 Im letzten Jahr hat Honda das Konzeptauto des Prelude enthüllt. Foto: Honda

Auf einen Blick Honda präsentiert Neuauflage des Prelude-Sportcoupés für den europäischen Markt

Neue S+-Shift-Technologie simuliert Gangwechsel trotz stufenlosem Automatikgetriebe

Markteinführung Anfang 2026, 24 Jahre nach Ende der fünften Generation

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Honda hat schon vor einiger Zeit eine Neuinterpretation des Sportcoupés Prelude vorgestellt. Nun zeigen die Japaner die Anfang 2026 auf den europäischen Markt kommende Serienversion.

Optisch erinnert das an der Tokio Motor Show 2023 in Japan enthüllte Konzept an den Prelude der vierten Generation. Der stiess Anfang der 1990er-Jahre auf wenig Interesse seitens der Fans – die Ablösung des kantigen Designs durch runde Formen war ein grosser Stilbruch. So kehrte Honda für die fünfte Generation zu den ursprünglichen Designelementen zurück.

Technische Spielerei im Vordergrund

In etwas mehr als einem Jahr startet der Prelude in sechster Generation – 24 Jahre nach Ende der Produktion von Generation Nummer fünf. Das Sportcoupé ähnelt der bereits enthüllten Studie und wird mit einer angepassten Version des aus dem Honda Civic bekannten e:HEV-Hybridantriebs an den Start rollen. Ausserdem stellen die Japaner im Prelude eine neue Technologie vor: S+ Shift simuliert den Klang und das Gefühl von reaktionsschnellen Gangwechseln. Und das, obwohl ein stufenloses Automatikgetriebe verbaut ist. Eine ähnliche Technologie verwendet Hyundai im Elektro-Sportler Ioniq 5 N – mit dem Unterschied, dass Honda den Klang nicht künstlich simuliert, sondern den Sound des Verbrennungsmotors verwendet.

Der Name Prelude bedeutet «Auftakt» und geht darauf zurück, dass dieses Modell im Laufe der Bauzeit zu Hondas Technologie-Versuchsträger wurde. So war beispielsweise die dritte Generation des Prelude 1987 das erste Serienfahrzeug überhaupt mit einer Allradlenkung. Diese sorgt für einen verringerten Wendekreis. Zu Leistung und Preisen macht Honda noch keine offiziellen Angaben. Man darf aber damit rechnen, dass der Prelude deutlich mehr Leistung haben wird als der aktuelle Hybrid-Civic mit 184 PS (135 kW).