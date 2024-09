Honda Schweiz feiert am Samstag in Kemptthal ZH das 50-jährige Bestehen mit einer grossen Ausstellung von über 500 Modellen. Die Besucherinnen und Besucher erwartet eine Schweizer Premiere sowie zahlreiche weitere Modelle des japanischen Autoherstellers.

Honda-Fanevent in Kemptthal mit über 500 Autos

Honda-Fanevent in Kemptthal mit über 500 Autos

Kurz zusammengefasst Honda Schweiz feiert 50. Geburtstag in Kemptthal ZH

Über 500 verschiedene Honda-Modelle vor Ort, darunter der seltene NSX

Kostenloser Eintritt, Event findet von 12.00 bis 18.00 Uhr statt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Honda Schweiz feiert am kommenden Samstag, 28. September von 12 bis 18 Uhr, auf dem Areal der Motorworld Region Zürich in Kemptthal ZH den 50. Geburtstag. Über 500 verschiedene Honda-Modelle aus allen Epochen werden vor Ort erwartet. Das Teilnahmeinteresse war so gross, dass das Online-Anmeldeportal bereits vorzeitig geschlossen werden musste.

Von unterschiedlichen Honda-Civic-Generationen seit 1972, darunter auch die sportlichen Type-R-Modelle, bis hin zum seltenen Honda NSX werden den Besucherinnen und Besuchern in Kemptthal unzählige automobile Sehenswürdigkeiten präsentiert. Dazu fahren mehrere Honda S2000 und Integra vor. Dazu beehren weitere Generationen der Honda CRX, Jazz oder Prelude – und sogar ein paar S800 den Honda-Fanevent.

Kostenloser Eintritt und Schweizer Premiere

Im Rahmen der Feierlichkeiten enthüllt Honda Schweiz als Überraschung eine Spezialedition eines aktuellen Honda-Modells. Und da man beim japanischen Autohersteller zeitgleich auch 25 Jahre Hybrid-Technologie feiert, wird in Kemptthal zudem auch das erste Honda-Hybridmodell Insight von 1999 zu sehen sein. Wie wichtig die Hybridtechnologie im Honda-Konzern inzwischen geworden ist, unterstreicht die Tatsache, dass in der aktuellen Modellpalette fünf von sieben in der Schweiz erhältlichen Modellen über Hybridantrieb verfügen.

Honda Schweiz feiert am kommenden Samstag, 28. September, auf dem Areal der Motorworld Region Zürich in Kemptthal ZH ihren 50. Geburtstag. Foto: AS__XI 1/11

Für Speis und Trank sorgen am Honda-Fanevent auf dem Festareal unterschiedliche Foodstände. Der Eintritt ist kostenlos. Besucherinnen und Besucher, die mit dem Auto anreisen, können jedoch nicht auf dem Gelände parkieren. Das Festareal ist ausschliesslich für die angemeldeten rund 500 Hondamodelle reserviert.