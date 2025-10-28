Erstmals in der Geschichte der Auto Zürich findet eine Auktion exklusiver Fahrzeuge statt. Broad Arrow Auctions heisst das Auktionshaus, das am Samstag, 1. November, rund 60 exklusive Boliden in Zürich versteigern wird.

Darum gehts Broad Arrow Auctions expandiert in die Schweiz mit exklusiver Autoauktion

Versteigert werden ausschliesslich Schweizer Fahrzeuge, darunter Oldtimer und Hypercars

60 Autos im Gesamtwert zwischen 30 und 37 Millionen Franken kommen unter den Hammer Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Wer ist Broad Arrow Auctions? 2021 gründeten verschiedene Grössen aus der klassischen Automobilwelt das in Michigan (USA) ansässige Auktionsunternehmen. Zwei Jahre später folgte die Expansion nach Grossbritannien und Europa. Und in diesem Jahr der Paukenschlag – drei neue Länder: Italien im Frühling, Belgien Anfang Herbst und jetzt die Schweiz im November. «Wir wollen stets weiter wachsen und an diversen Standorten exklusive Fahrzeuge versteigern», sagt Simon Drake, Sprecher von Broad Arrow.

Das Auktionshaus versteigert stets lokale Autos. Das heisst: Am 1. November kommen ausnahmslos Schweizer Fahrzeuge unter den Hammer. «Diese sind besonders gefragt, weil Schweizer Autos von ihren Besitzern stets ausserordentlich gut gehegt und gepflegt werden», weiss Paul Gaucher, Leiter Einlieferungen für Broad Arrow in der Schweiz.

Vom kultigen Oldtimer bis zum modernen Hypercar

Die Auswahl an Fahrzeugen, die nächsten Samstag unter den Hammer kommen, ist gross: Rund 60 Autos werden versteigert, wobei der günstigste Wagen – ein kultiger Fiat 500 L mit Jahrgang 1971 – auf zwischen 10'000 und 15'000 Franken geschätzt wird. Das teuerste Fahrzeug dagegen, einer von nur 71 gebauten Jaguar D-Type mit Kurzheck, soll das über 500-Fache Wert sein!

Neben Oldtimern versteigert das Auktionshaus in Zürich aber auch moderne Hypercars. Unter anderem einen Bugatti Chiron Sport mit knapp 11'000 Kilometern (Wert zwischen 2,9 und 3,2 Mio. Franken) oder ein Exemplar von nur 85 gebauten Aston Martin Valkyrie Spider (zwischen 2,75 und 3,25 Mio. Franken). Letzterer wurde nur knapp 100 Kilometer bewegt und in der besonderen Farbe «Gloss Storm Purple» lackiert. Die rund 60 in Zürich unter den Hammer kommenden Fahrzeuge sollen zwischen 30 und 37 Millionen Franken bringen.

Die 15 teuersten Autos der Auktion

Fahrzeug Schätzpreis Jaguar D-Type 5,25 bis 6,25 Mio. Franken Bugatti Chiron Sport 2,9 bis 3,2 Mio. Franken Aston Martin Valkyrie Spider 2,75 bis 3,25 Mio. Franken Ferrari 275 GTB Alloy 2,2 bis 2,6 Mio. Franken Lamborghini Miura P400 1,75 bis 2,0 Mio. Franken Ferrari 812 Competizione A 1,6 bis 2,0 Mio. Franken Bugatti Veyron EB 16.4 Coupe 1,45 bis 1,55 Mio. Franken Porsche 918 Spyder 1,4 bis 1,5 Mio. Franken Lamborghini Reventón Roadster 1,35 bis 1,65 Mio. Franken Porsche 935 1,2 bis 1,5 Mio. Franken McLaren P1 1,1 bis 1,4 Mio. Franken Porsche 911 Coupe Reimagined by Singer 950'000 bis 1,25 Mio. Franken Ferrari 212 Europa Pinin Farina Coupe 800'000 bis 1,0 Mio. Franken Ferrari Scuderia Spider 16M 450'000 bis 550'000 Franken Jaguar XJ220 420'000 bis 470'000 Franken

Broad Arrow Auctions führt aber nicht nur öffentliche Auktionen, sondern auch private Verkäufe durch und verkauft diese Fahrzeuge dann zum Fixpreis: «Es kommt immer darauf an, wie der Kunde sein Auto verkaufen möchte», erläutert Drake. «Je nach Kundenwunsch machen wir öffentliche Auktionen oder wickeln den Verkauf diskret und privat ab.» Warum geht Broad Arrow Auctions jetzt eine Allianz mit der Messe Auto Zürich ein? «Wir wollen Auktionen in neuen und relevanten Gebieten starten. Die Auto Zürich ist als grösste und wichtigste Automesse der Schweiz der ideale Partner für unsere erste Auktion hier», sagt Drake.

Auto Zürich 2025 – das musst du wissen Nach dem Aus des Genfer Autosalons ist die Auto Zürich inzwischen die wichtigste Messe rund um Neuwagen und Auto-Mobilität in unserem Land. Mit der Rekordzahl von rund 70 Marken lässt sie selbst im internationalen Vergleich wesentliche Messen hinter sich und ist 2025 die Automobilmesse mit der grössten Markenvielfalt in Europa. Die perfekte Gelegenheit, in den Hallen der Messe Zürich in Oerlikon unter einem Dach die vielen automobilen Neuheiten zu vergleichen, bei exklusiven Oldtimern ins Schwärmen zu kommen oder an der EV-Experience mit einem der 45 verschiedenen Elektromodelle eine Testfahrt zu machen. Datum/Öffnungszeiten: 30. Oktober bis 2. November 2025, 10 bis 21 Uhr (Sa/So 10 bis 19 Uhr)

Ort: Messe Zürich

Eintrittspreise: Erwachsene 21 Franken; AHV/IV-Bezüger 12 Franken; Schüler/Studierende/Lernende 10 Franken; Abendtickets (Do/Fr ab 18 Uhr) 14 Franken; Familientickets (2 Erwachsene, 1–4 Kids bis 16 Jahre) 39 Franken; Dauerkarte 35 Franken

Broad Arrow Auctions ist an der Auto Zürich zwar mit einem eigenen Ausstellungsstand und einer Handvoll Preziosen, die normal erworben werden können, vertreten. Doch die exklusive Auktion am Samstag, 1. November, findet dagegen nicht in den Zürcher Messehallen, sondern rund 20 Autominuten entfernt im renommierten Hotel The Dolder Grand auf dem Zürichberg statt. «Wir wollen die Auktion an einem prestigeträchtigen Ort durchführen – passend zu den Autos», erklärt Drake. Übrigens: Wer sich für die an der ersten Broad-Arrow-Auktion unter den Hammer kommenden Fahrzeuge interessiert, kann diese bereits am Donnerstag und Freitag im Dolder in aller Ruhe vorbesichtigen.